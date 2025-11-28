新北建食安示範區 56家餐飲分級透明獲優級評核

快訊

中央社／ 新北28日電

新北市衛生局今天表示，在購物中心打造「食安示範區」，由百貨公司強化餐飲管理，並輔導56家餐飲通過「優級」評核；業者透過溫度控制把關餐飲的食品安全，提升美食街食安與透明度。

衛生局長陳潤秋下午在記者會表示，國際食品安全管理強調「食品安全文化」，期望企業建立以食安為核心的價值與信念，並落實於員工行為。此次挑選在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，協助接種疫苗的百貨公司一起合作。

她說，業者必須設立選店機制與內部稽核制度，不但是餐飲業的場地提供者，更是食品安全監督者，確保引進的餐飲品牌具備良好的衛生管理能力。

另外，餐飲業者需重視溫控管理，須在冰箱或冷藏設備加裝溫度異常警報裝置，以便在溫度異常時，即時發現並矯正，確保食材於適溫環境保存，減少食安風險。

其次，衛生局委託中華食品安全管制系統發展協會，協助環球購物中心中和店的56家餐飲業者，通過餐飲分級評核並取得「優級」標章，今天由陳潤秋頒發標章證書提供懸掛，業者並將食材來源資訊上傳「新北市食材登錄平台」，提升餐飲資訊公開透明。

百貨公司是消費者假日常聚集的休憩與購物場域，食品藥物管理科長楊舒秦接受中央社記者訪問表示，包括板橋車站與周邊的百貨公司，旅客與消費者對美食街餐點品質的期待高，往後也將與百貨業溝通，持續扎根推動「食安示範區」，並落實在日常營運管理。

