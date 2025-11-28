東北季風挾境外汙染物 北市空汙「紅色警戒」到明天清晨

東北季風挾帶境外汙染物影響，台北市環保局今表示，下午北市空品測站數值接近對所有族群不健康的紅色警戒等級（AQI>150），預估將持續到明天清晨。環保局已啟動應變，也提醒民眾減少外出，如需外出記得戴口罩，減少使用私人運具並多搭乘大眾運輸工具。

環保局說，因受境外空汙影響，環境部預報今日空品可能達橘色等級（AQI>100），北市已提前啟動空品應變機制。但持續受東北季風挾帶境外汙染物影響，北市測站空品於上午達到橘色提醒等級（空氣品質指標AQI>100，指標汙染物為懸浮微粒PM10），對敏感族群不健康。

環保局指出，下午北市部分測站空品接近紅色警戒等級（空氣品質指標AQI>150，指標汙染物為懸浮微粒），可能對所有族群不健康，預估將持續至29日清晨。

環保局強調，為減緩空品惡化，北市持續執行空品應變，包括執行營建工地及餐飲業查核、機車及柴油大客貨車路邊攔查、加強道路洗掃作業、工廠自主管理等管制作為，減緩空品不良程度。環保局也啟動府內橫向應變機制，通報教育局、衛生局、社會局等單位應變，提醒民眾注意健康防護及減少外出。