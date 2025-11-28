快訊

OK超商宣布明年起停收蝦皮境內包裹 不再當「蝦皮倉庫」

中職／意外！徐基麟被放60人名單外 兄弟：財務、紀律問題以示警惕

東北季風挾境外汙染物 北市空汙「紅色警戒」到明天清晨

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
東北季風挾帶境外汙染物影響，今天下午北市空品測站數值接近對所有族群不健康的紅色警戒等級，預估將持續到明天清晨。記者林佳彣／攝影
東北季風挾帶境外汙染物影響，今天下午北市空品測站數值接近對所有族群不健康的紅色警戒等級，預估將持續到明天清晨。記者林佳彣／攝影

東北季風挾帶境外汙染物影響，台北市環保局今表示，下午北市空品測站數值接近對所有族群不健康的紅色警戒等級（AQI>150），預估將持續到明天清晨。環保局已啟動應變，也提醒民眾減少外出，如需外出記得戴口罩，減少使用私人運具並多搭乘大眾運輸工具。

環保局說，因受境外空汙影響，環境部預報今日空品可能達橘色等級（AQI>100），北市已提前啟動空品應變機制。但持續受東北季風挾帶境外汙染物影響，北市測站空品於上午達到橘色提醒等級（空氣品質指標AQI>100，指標汙染物為懸浮微粒PM10），對敏感族群不健康。 

環保局指出，下午北市部分測站空品接近紅色警戒等級（空氣品質指標AQI>150，指標汙染物為懸浮微粒），可能對所有族群不健康，預估將持續至29日清晨。

環保局強調，為減緩空品惡化，北市持續執行空品應變，包括執行營建工地及餐飲業查核、機車及柴油大客貨車路邊攔查、加強道路洗掃作業、工廠自主管理等管制作為，減緩空品不良程度。環保局也啟動府內橫向應變機制，通報教育局、衛生局、社會局等單位應變，提醒民眾注意健康防護及減少外出。

環保局 北市 空汙

延伸閱讀

香港「宏福苑」大火示警 蔣萬安：北市外牆維護擬強制用阻燃材質

下周二全台大降溫恐「首波冷氣團」？ 氣象署回應了

香港宏福苑大火死傷慘重 蔣萬安：北市針對老舊社區集合住宅稽查

東北風挾境外空汙襲台 水氣漸減少早晚偏涼 周末好天氣

相關新聞

2025巨星演唱會陣容卡司今公布 金曲天團將嗨翻新北耶誕城

2025巨星耶誕演唱會將於12月13、14日18時至22時盛大登場，新北市觀旅局今舉辦卡司公布記者會，公布巨星耶誕演唱會...

東北季風挾境外汙染物 北市空汙「紅色警戒」到明天清晨

東北季風挾帶境外汙染物影響，台北市環保局今表示，下午北市空品測站數值接近對所有族群不健康的紅色警戒等級（AQI>150）...

解決板橋浮洲積淹水問題 新北華僑高中設4千噸滯洪池

新北市板橋僑中二街與華僑高中周邊，因地勢低窪，長期飽受短延時強降雨所引發的積淹水之苦。新北市水利局推動「華僑高中透水保水...

香港「宏福苑」大火示警 蔣萬安：北市外牆維護擬強制用阻燃材質

香港新界大埔區高樓住宅「宏福苑」26日發生大火，造成嚴重傷亡，台北市長蔣萬安取消士林官邸菊展行程，上午主持火警案例因應策...

北港媽北上贊境青山王 蔣萬安明接駕 轄區交管路線公布

北港媽祖明天將搭乘專車，北上贊境青山王遶境活動，台北市長蔣萬安將到萬華火車站親自接駕，明天上午10時起，萬華火車站周邊道...

北市中山警夜勤添利器 企業捐贈120個「帽沿燈」照亮勤務安全

為強化台北市警察夜間勤務的安全防護，台北市議員闕枚莎27日攜手在地企業「綠廣興業有限公司」，捐贈120個高亮度、輕量化警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。