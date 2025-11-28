北市議員指危樓被列防空避難處 蔣萬安：清查剔除

北市議員質詢提到市府指定部分危樓為防空避難處所，認為未清查，恐成市民災難。台北市長蔣萬安今天說，將要求建管處及警察局重新盤點清查，相關資料會剔除危樓。

蔣萬安下午率台北市政府官員列席台北市議會總質詢，國民黨台北市議員游淑慧質詢，北市市區出現被列管拆除建物被市府指定為防空避難處所，是要民眾避難還是變成影響市民的災難。

游淑慧說，經比對資料發現，北市有多處要被拆除建物被指定為防空避難處所，認為市府未更新清查比對，質疑市府未釐清建物現況已被列為危樓，卻仍指定為防空避難處所。

她表示，如天母東路附近某處公寓就被判定是要拆除重建的建物，仍被市府指定為可容納192人的防空避難處所，其餘5個行政區都有類似狀況。

蔣萬安答詢，防空避難處所一定是要安全，危樓就是不安全，會要求北市府建築管理工程處和北市警察局重新全面盤點，即刻更新台北市警政應用程式（App）內的防空避難處所地點資訊，只有安全建物才會列為防空避難處所。

蔣萬安說，會立即把被認定危樓且不安全的建物即刻從防空避難處所地點剔除。

游淑慧表示，市府應該要提供市民正確資訊，也可藉此機會讓居民了解居住地點被認為危樓且無法避難。

建管處提供文字回應表示，針對防空避難處所App有部分列入應拆除重建的老舊建物，將全面檢視後排除此類型建物的避難資訊，確保民眾取得正確安全資訊。經統計至今，北市防空避難處所包含民間共2萬6995處。