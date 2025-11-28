快訊

中職／桃猿10人未列60人名單 曾仁和、蔡鎮宇確定戰力外

濱崎步上海演唱會前夕被迫中止 舞台已搭上午才通知

核三最快2027重啟 卓榮泰：若安全無虞「可考慮往這時程規劃」

北市議員指危樓被列防空避難處 蔣萬安：清查剔除

中央社／ 台北28日電

北市議員質詢提到市府指定部分危樓為防空避難處所，認為未清查，恐成市民災難。台北市長蔣萬安今天說，將要求建管處及警察局重新盤點清查，相關資料會剔除危樓。

蔣萬安下午率台北市政府官員列席台北市議會總質詢，國民黨台北市議員游淑慧質詢，北市市區出現被列管拆除建物被市府指定為防空避難處所，是要民眾避難還是變成影響市民的災難。

游淑慧說，經比對資料發現，北市有多處要被拆除建物被指定為防空避難處所，認為市府未更新清查比對，質疑市府未釐清建物現況已被列為危樓，卻仍指定為防空避難處所。

她表示，如天母東路附近某處公寓就被判定是要拆除重建的建物，仍被市府指定為可容納192人的防空避難處所，其餘5個行政區都有類似狀況。

蔣萬安答詢，防空避難處所一定是要安全，危樓就是不安全，會要求北市府建築管理工程處和北市警察局重新全面盤點，即刻更新台北市警政應用程式（App）內的防空避難處所地點資訊，只有安全建物才會列為防空避難處所。

蔣萬安說，會立即把被認定危樓且不安全的建物即刻從防空避難處所地點剔除。

游淑慧表示，市府應該要提供市民正確資訊，也可藉此機會讓居民了解居住地點被認為危樓且無法避難。

建管處提供文字回應表示，針對防空避難處所App有部分列入應拆除重建的老舊建物，將全面檢視後排除此類型建物的避難資訊，確保民眾取得正確安全資訊。經統計至今，北市防空避難處所包含民間共2萬6995處。

建物 蔣萬安

延伸閱讀

賴總統提2027武統台灣又改口 蔣萬安質疑：重大國安議題拿來操作

議員籲外牆整修禁用竹製鷹架 蔣萬安允諾推動

香港宏福苑大火死傷慘重 蔣萬安：北市針對老舊社區集合住宅稽查

香港宏福苑惡火死者逾94人 蔣萬安臨時取消菊展行程開跨局處會議

相關新聞

2025巨星演唱會陣容卡司今公布 金曲天團將嗨翻新北耶誕城

2025巨星耶誕演唱會將於12月13、14日18時至22時盛大登場，新北市觀旅局今舉辦卡司公布記者會，公布巨星耶誕演唱會...

解決板橋浮洲積淹水問題 新北華僑高中設4千噸滯洪池

新北市板橋僑中二街與華僑高中周邊，因地勢低窪，長期飽受短延時強降雨所引發的積淹水之苦。新北市水利局推動「華僑高中透水保水...

香港「宏福苑」大火示警 蔣萬安：北市外牆維護擬強制用阻燃材質

香港新界大埔區高樓住宅「宏福苑」26日發生大火，造成嚴重傷亡，台北市長蔣萬安取消士林官邸菊展行程，上午主持火警案例因應策...

北港媽北上贊境青山王 蔣萬安明接駕 轄區交管路線公布

北港媽祖明天將搭乘專車，北上贊境青山王遶境活動，台北市長蔣萬安將到萬華火車站親自接駕，明天上午10時起，萬華火車站周邊道...

北市中山警夜勤添利器 企業捐贈120個「帽沿燈」照亮勤務安全

為強化台北市警察夜間勤務的安全防護，台北市議員闕枚莎27日攜手在地企業「綠廣興業有限公司」，捐贈120個高亮度、輕量化警...

中央未討論先訂好淡江大橋路跑活動 侯友宜也喊不妥「太拗蠻」

交通部公路局預計明年4月時，舉辦淡江大橋路跑活動，昨開放報名，5分鐘就額滿，但有民眾抱怨，地方沒接獲通知，也不知有宣傳，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。