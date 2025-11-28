退休師書法聯展 淡水國小學童沉浸感受書法魅力

淡水國小老師為四位退休教師及校長舉辦書法聯展，活動於淡水圖書館藝文中心登場，展覽特別邀請羅朝華老師在現場以二胡演奏詮釋書法作品的台語歌謠，讓來參訪的淡水國小學童藉由這一場書法課程，能夠更理解書法呈現的樣貌，還有學習欣賞書法的方式。

策展人郭炎煌表示，這一次參加書法展的作者，除了他自己的書法作品之外，還包括了退休校長林元紅、現場演奏二胡曲目的羅朝華以及黃倫昌等才華洋溢的師長們，所帶來許多包括具有豐富古代故事的行草書、融入書法的台語詩、還有九張巨幅書法作品等等，讓學生也大開眼界。

郭炎煌也說，這次的書法聯展不僅是展現各個師長們的書法展現出不同的情感之外，也讓大家感受不同書法字體所帶來的個人特質，還能夠以音樂詩詞的方式來表現出來，透過學生的一門書法課，帶者學童不只是來參訪，更要教導如何來欣賞書法作品，了解書寫空間及留白的處理與五種字體篆隸草行楷的分辨，也讓學生從書法當中不只是學習技巧，更能感受到豐富的情感。