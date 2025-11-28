快訊

MAMA所有藝人全換一身黑！朴寶劍帶頭哀悼香港大火

台肥發布重訊 吳音寧婉拒擔任董事

退休師書法聯展 淡水國小學童沉浸感受書法魅力

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
學童不只是來參訪，也從書法中學習技巧並感受到豐富的情感。 圖／紅樹林有線電視提供
學童不只是來參訪，也從書法中學習技巧並感受到豐富的情感。 圖／紅樹林有線電視提供

淡水國小老師為四位退休教師及校長舉辦書法聯展，活動於淡水圖書館藝文中心登場，展覽特別邀請羅朝華老師在現場以二胡演奏詮釋書法作品的台語歌謠，讓來參訪的淡水國小學童藉由這一場書法課程，能夠更理解書法呈現的樣貌，還有學習欣賞書法的方式。

策展人郭炎煌表示，這一次參加書法展的作者，除了他自己的書法作品之外，還包括了退休校長林元紅、現場演奏二胡曲目的羅朝華以及黃倫昌等才華洋溢的師長們，所帶來許多包括具有豐富古代故事的行草書、融入書法的台語詩、還有九張巨幅書法作品等等，讓學生也大開眼界。

郭炎煌也說，這次的書法聯展不僅是展現各個師長們的書法展現出不同的情感之外，也讓大家感受不同書法字體所帶來的個人特質，還能夠以音樂詩詞的方式來表現出來，透過學生的一門書法課，帶者學童不只是來參訪，更要教導如何來欣賞書法作品，了解書寫空間及留白的處理與五種字體篆隸草行楷的分辨，也讓學生從書法當中不只是學習技巧，更能感受到豐富的情感。

淡水 情感 字體

延伸閱讀

池上「書法路牌」惹議退役不退場 公所徵藝術家打造第二生命

2025橫山書藝雙年展「運動中的書法」于右任、胡適、蔣勳等大師陣容 12/20隆重登場

金門辦兩岸家規家訓書法聯展 呈現家族傳統價值

淡海輕軌二期推動 淡水人憂「邁阿密海岸線」消失

相關新聞

2025巨星演唱會陣容卡司今公布 金曲天團將嗨翻新北耶誕城

2025巨星耶誕演唱會將於12月13、14日18時至22時盛大登場，新北市觀旅局今舉辦卡司公布記者會，公布巨星耶誕演唱會...

淡江大橋中央搶功想獨占？傳匿名酸蹭政績 新北市府：真心換無情

淡江大橋將在明年5月通車，交通部公路局將在明年4月先辦路跑活動和自行車賽，卻傳出中央不給新北市政府保留時間和名額，更透過...

東北季風挾境外汙染物 北市空汙「紅色警戒」到明天清晨

東北季風挾帶境外汙染物影響，台北市環保局今表示，下午北市空品測站數值接近對所有族群不健康的紅色警戒等級（AQI>150）...

解決板橋浮洲積淹水問題 新北華僑高中設4千噸滯洪池

新北市板橋僑中二街與華僑高中周邊，因地勢低窪，長期飽受短延時強降雨所引發的積淹水之苦。新北市水利局推動「華僑高中透水保水...

香港「宏福苑」大火示警 蔣萬安：北市外牆維護擬強制用阻燃材質

香港新界大埔區高樓住宅「宏福苑」26日發生大火，造成嚴重傷亡，台北市長蔣萬安取消士林官邸菊展行程，上午主持火警案例因應策...

北港媽北上贊境青山王 蔣萬安明接駕 轄區交管路線公布

北港媽祖明天將搭乘專車，北上贊境青山王遶境活動，台北市長蔣萬安將到萬華火車站親自接駕，明天上午10時起，萬華火車站周邊道...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。