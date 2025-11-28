士林官邸菊展開幕 北市公園處估12月最適觀賞
以13萬盆、150品種菊花打造的士林官邸菊展今天開幕，台北市政府工務局公園路燈工程管理處表示，近期天氣較暖，預估菊花大多會在12月後陸續綻放，最適賞花期落在12月10日後。
公園處舉辦開幕式，台北市副市長張溫德表示，今年菊展以「圓夢」與園藝技術為核心，規劃15個主題展區，要讓民眾展開夢想之旅。
他說，位於入口的「藝菊圓夢」展區以熱氣球與雙翼機象徵啟航，「圓元不絕」展區打造新台幣財寶池，「環遊世界」展區展現世界各地異國文化魅力，另有將日本神社、和傘融入菊花海中的台日友好展區，邀民眾賞菊、體會圓夢。
公園處表示，今年菊展有多項活動亮點，包含多項大型藝術裝置，及視、嗅、味、觸覺互動體驗教室，還與台北101合作展出30幅繪畫比賽得獎作品，適合攜家帶眷同遊。
公園處說，菊展展期即日起到12月14日，民眾可搭捷運淡水線到士林站，自2號出口步行約10分鐘即可抵達。
