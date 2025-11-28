新北芒花季 九份化身銀白仙境

快訊

特約記者陳欣如報導

照片取自新北市政府

新北市瑞芳區九份山城自11月起迎來一年一度的芒花季，漫山遍野的五節芒仍在陽光照耀下閃爍銀白光芒，與東北角蔚藍海景交織成季節限定的壯麗景緻。除了老街的紅燈籠、茶館與山城風情外，冬季的九份更加靜謐浪漫，非常適合親子家庭安排一趟輕鬆自然的小旅行，在山海間留下珍貴的季節回憶。

新北市政府觀光旅遊局特別盤點瑞芳區三大熱門賞芒據點，從適合家庭輕鬆漫步的報時山，到視野遼闊的基隆山步道，再到攝影愛好者必訪的不厭亭，每一處都能感受芒花的療癒魅力，不論大人、小孩都能盡情享受大自然的美好。首先推薦鄰近九份老街的基隆山步道，自步道口至山頂約40至50分鐘，步道沿線被滿滿的芒花包圍，一路向上能逐漸看見東北角海岸線展開眼前；抵達山頂後，山海一線的壯闊景色令人心曠神怡。步道視野廣闊，是親子共度戶外時光的絕佳地點。

想捕捉最經典的芒花美景，絕不能錯過瑞芳通往雙溪的102縣道上的不厭亭。這座知名觀景台是芒花攝影的朝聖點，每年吸引許多遊客前往拍照。冬季山頭從翠綠轉為銀白，芒花在光影下輕輕搖曳，搭配蜿蜒的山路與層層山巒，宛如一幅動態芒花畫作。不厭亭停車便利，也很適合作為家庭自駕遊的中繼休憩點，輕鬆欣賞最具代表性的山城景色。若想輕鬆無負擔地賞芒，報時山步道更是不容錯過。全長僅166公尺，步行約10分鐘即可抵達觀景台，沿途芒花隨風飛舞，是小朋友也能輕鬆完成的親子路線。觀景台上可360度飽覽水湳洞、陰陽海、基隆山等東北角經典景點，風景遼闊震撼。步道入口位於勸濟堂停車場旁，交通便利、停車方便，無論親子或銀髮族都能輕鬆漫遊。

