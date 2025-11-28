新北板橋華僑高中滯洪工程啟動

照片取自新北市政府

新北市板橋僑中二街與華僑高中周邊，因地勢低窪，長期飽受短延時強降雨所引發的積淹水之苦。為徹底解決積淹水沉痾，新北市水利局正積極推動「華僑高中透水保水工程」，工程已於9月開工。市長侯友宜28日前往視察並表示，這項工程將在校園地下建置逾4,000噸的滯洪空間，目標是徹底解決僑中二街與華僑高中周邊積淹水問題，總經費約6,500萬元，預計115年6月竣工。

新北市長侯友宜指出，由於浮洲地區長期受到排水系統問題及湳仔溝水位影響，易發生積淹水情事，水利局已於 111 年完成僑中二街排水系統改善，提升雨水下水道耐受力。今年更獲得中央前瞻計畫補助7成經費，決定在華僑高中停車場下方增設 4,043 立方公尺滯洪池及 6 組抽水機組，做為根治方案。

侯友宜市長表示，「華僑高中透水保水工程」能順利啟動，要特別感謝教育部國民及學前教育署與國立華僑高中的大力支持與協助，使得水利局在協調尋覓滯洪池用地的過程中能夠克服困難。這些設施完工後，將能有效改善僑中二街乃至浮洲地區的淹水困擾，大幅提升區域整體防洪韌性。

水利局長宋德仁說明，板橋浮洲地區近年已透過多項工程提升防洪能力，包括僑中二街排水改善、湳仔溝二抽水站旁新設抽水機組、大觀路地下道抽水機組更新等工程。但因僑中二街地勢低漥，加上部分雨水下水道管段坡度欠佳，導致排水效率受限，且大雨時湳仔溝水位高漲，更嚴重影響區域雨水排出。

宋德仁指出，由於當地雨水下水道負荷已趨近飽和，且周邊土地高度開發，大規模增設雨水下水道的空間與可行性極低。因此，水利局採取創新策略，積極協調緊鄰的華僑高中，利用校園內合適空間設置透水保水設施。此舉不僅能有效增加周邊臨時的滯洪容量，更能精準控制校園逕流排出量，達成「源頭減洪、分散蓄洪」的目標，從而減輕主要幹管的排洪壓力。

水利局表示，現今都會區高密度開發、地下管線複雜及交通流量龐大等挑戰，使得傳統的大規模開挖幾乎不可行。為全面提升防洪韌性，新北市府採取「系統性、全域性」的防洪思維，主動在易積淹水點周邊尋找校園或公園等公共設施空間設置滯洪池。這些設施在強降雨發生時先行吸收與貯留初期洪峰流量，確保整體排水系統不會瞬間超載。目前新北市已成功建置9座校園透保水設施，總滯洪容量達3.69萬噸，約15座標準游泳池的蓄水容量，大幅強化了全市的防洪保護能量。

目前工程正進行擋土支撐及基地開挖前置作業。由於日前試挖發現基地下方存在高壓電力纜線及壓力給水鋼管等重要管線，為確保施工安全並避免工程延宕，市府已與管線單位緊密協調，務必在安全前提下先行施作替代管線後，再持續辦理開挖。同時，水利局呼籲市民，施工期間難免對周邊交通與環境造成影響，請市民能給予最大限度的體諒與支持。

