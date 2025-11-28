機車下雨常摔 汐止議員要求台鍊橋閘門軌道加強防滑

在汐止區茄苳溪的台鍊橋，每天進出的行人、機車族很多，不過橋上水閘門的軌道雖然有加了止滑條，但效果有限也常脫落，只要下雨就容易濕滑，經常有機車騎士摔車，因為目前水利局正在做軌道改善工程，所以今(28)日新北市議員張錦豪就邀請相關單位人員現場會勘，希望能夠將加強止滑設計列入工程一併改善。

因為，發現閘門軌道有塌陷情形，因此市府水利局這個月進場進行台鍊橋陸閘軌道改善工程，因為常有機車滑倒，就有不少里民反應，希望能夠一併加強防滑設施，不要只是用止滑條。

城中里長廖福賢說，這個軌道在更新，站在里辦公室的立場，也有很多里民反應，假如更新的時候，是不是能一定把止滑的效果加強，因為以前都是貼止滑條的話，效果不好，常常一年就要貼了好多次，但是跌還是在跌，假如說這一次能更新的時候，希望利用這機會，把止滑的效果弄出來，不然，汐止多雨，一碰到下雨的話又有積水，騎在亮面的軌道上滑倒的機率就很大，不管騎腳踏車、騎摩托車，或是走路的也有老一輩的人跌倒。

新北市議員張錦豪表示，在台鍊橋水利局正在施作軌道改善工程，但是因為這一段有一些滑倒或是一些事故的發生，雖然，不斷的去貼止滑條，效果有限，常常修修補補其實也很不安全，尤其在下雨天的時候，所以，今天找水利局來會勘，希望已經在做的工程，能做一個全面的設計，把整個軌道做一個防滑方式的處理，不是只有在鋪上去，然後再做防滑的處理，是希望在進到這個接縫的時候，它是整個有防滑的效果，所以請水利局回去做一個重新的設計，重新設計完，再繼續施工，做好防滑，保障進出人車安全。