快訊

MAMA所有藝人全換一身黑！朴寶劍帶頭哀悼香港大火

台肥發布重訊 吳音寧婉拒擔任董事

機車下雨常摔 汐止議員要求台鍊橋閘門軌道加強防滑

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
台鍊橋閘門軌道下雨容易濕滑，地方希望能加強防滑設施。 圖／觀天下有線電視提供
台鍊橋閘門軌道下雨容易濕滑，地方希望能加強防滑設施。 圖／觀天下有線電視提供

在汐止區茄苳溪的台鍊橋，每天進出的行人、機車族很多，不過橋上水閘門的軌道雖然有加了止滑條，但效果有限也常脫落，只要下雨就容易濕滑，經常有機車騎士摔車，因為目前水利局正在做軌道改善工程，所以今(28)日新北市議員張錦豪就邀請相關單位人員現場會勘，希望能夠將加強止滑設計列入工程一併改善。

因為，發現閘門軌道有塌陷情形，因此市府水利局這個月進場進行台鍊橋陸閘軌道改善工程，因為常有機車滑倒，就有不少里民反應，希望能夠一併加強防滑設施，不要只是用止滑條。

城中里長廖福賢說，這個軌道在更新，站在里辦公室的立場，也有很多里民反應，假如更新的時候，是不是能一定把止滑的效果加強，因為以前都是貼止滑條的話，效果不好，常常一年就要貼了好多次，但是跌還是在跌，假如說這一次能更新的時候，希望利用這機會，把止滑的效果弄出來，不然，汐止多雨，一碰到下雨的話又有積水，騎在亮面的軌道上滑倒的機率就很大，不管騎腳踏車、騎摩托車，或是走路的也有老一輩的人跌倒。

新北市議員張錦豪表示，在台鍊橋水利局正在施作軌道改善工程，但是因為這一段有一些滑倒或是一些事故的發生，雖然，不斷的去貼止滑條，效果有限，常常修修補補其實也很不安全，尤其在下雨天的時候，所以，今天找水利局來會勘，希望已經在做的工程，能做一個全面的設計，把整個軌道做一個防滑方式的處理，不是只有在鋪上去，然後再做防滑的處理，是希望在進到這個接縫的時候，它是整個有防滑的效果，所以請水利局回去做一個重新的設計，重新設計完，再繼續施工，做好防滑，保障進出人車安全。

水利局 設計

延伸閱讀

打通道路機車格不見了 汐止區康寧街、湖前街要增設33格

汐止區金龍少棒隊奪全國聯賽第七 議員送珍奶為小將們打氣

汐止區樟樹二路學生上學危險 大車禁行時段嚴格執行

汐科站周邊停車變難 汐東、基隆捷運通車後恐更擠 市府：盤點可行空間

相關新聞

2025巨星演唱會陣容卡司今公布 金曲天團將嗨翻新北耶誕城

2025巨星耶誕演唱會將於12月13、14日18時至22時盛大登場，新北市觀旅局今舉辦卡司公布記者會，公布巨星耶誕演唱會...

淡江大橋中央搶功想獨占？傳匿名酸蹭政績 新北市府：真心換無情

淡江大橋將在明年5月通車，交通部公路局將在明年4月先辦路跑活動和自行車賽，卻傳出中央不給新北市政府保留時間和名額，更透過...

東北季風挾境外汙染物 北市空汙「紅色警戒」到明天清晨

東北季風挾帶境外汙染物影響，台北市環保局今表示，下午北市空品測站數值接近對所有族群不健康的紅色警戒等級（AQI>150）...

解決板橋浮洲積淹水問題 新北華僑高中設4千噸滯洪池

新北市板橋僑中二街與華僑高中周邊，因地勢低窪，長期飽受短延時強降雨所引發的積淹水之苦。新北市水利局推動「華僑高中透水保水...

香港「宏福苑」大火示警 蔣萬安：北市外牆維護擬強制用阻燃材質

香港新界大埔區高樓住宅「宏福苑」26日發生大火，造成嚴重傷亡，台北市長蔣萬安取消士林官邸菊展行程，上午主持火警案例因應策...

北港媽北上贊境青山王 蔣萬安明接駕 轄區交管路線公布

北港媽祖明天將搭乘專車，北上贊境青山王遶境活動，台北市長蔣萬安將到萬華火車站親自接駕，明天上午10時起，萬華火車站周邊道...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。