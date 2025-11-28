聽老歌做運動 汐止區健康促進協會揪北峰里長輩動健康

快訊

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
動健康帶著長輩動一動，再搭配老人家耳熟能詳的老歌，學起來更有興趣。 圖／觀天下有線電視提供
動健康帶著長輩動一動，再搭配老人家耳熟能詳的老歌，學起來更有興趣。 圖／觀天下有線電視提供

如何讓長輩健康樂活，汐止區健康促進協會和汐止國泰醫院聯合舉辦老人健康活動，前往北峰里和長輩一起做運動，現場老人家聽著耳熟能詳的老歌，在老師的帶動下，四肢搭配著動一動，都學的好開心。

聽著經典台語老歌，愛拼才會贏，長輩們跟著老師伸展動一動，為了讓長輩們多走出來運動更健康，這次安排專業老師融入了肌耐力的動作，再搭配老人家耳熟能詳的老歌，讓長輩輕鬆做運動，現場大家不但手腳跟著動，也跟著唱，學起來更有興趣。

汐止健康促進協會執行長胡朝進表示，協會跟汐止國泰醫院，在北峰社區活動中心二樓辦理一個動健康的活動，覺得剛才老師教的那幾首歌，大家都耳熟能詳，應該都會唱，而且老師教的動作也非常的簡單哦，然後動健康以後大家一起共餐，是非常有意義的活動。

老師在前面教，長輩們就在底下跟著一起做，站著運動或是坐著也能一起做動作，國台語老歌都有，一首接一首，讓長輩聽著懷舊老歌邊做運動，中午時間到了，則是北峰里每個月一次的共餐活動，當天新北市議員張錦豪也來和長輩們同樂。

新北市議員張錦豪提到，北峰里在每個月的第四個禮拜四，都有一個共餐的活動，這個禮拜特別請到汐止國泰醫院及汐止健康促進協會，和長者們一起互動，教跳一些動健康的舞蹈，然後公所政令宣導，也有發一些宣傳品。覺得這個是相當有意義的活動，可以讓直接長輩們定時的出來聯誼，不管是聽一些政令宣導、健康的觀念，尤其像現在天氣比較寒冷的時候需要多注意自己身體的一些狀況，認為這是在地醫院結合各個里、各個社區，去做的很有意義的活動。

北峰里長陳南海指出，感謝汐止國泰及汐止健康促進協會來到里內舉辦老人健康活動，讓長者動一動更健康，還有也感謝國際佛光會來一起關懷里內長輩。

