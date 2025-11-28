2025巨星演唱會陣容卡司今公布 金曲天團將嗨翻新北耶誕城

2025巨星耶誕演唱會將於12月13、14日18時至22時盛大登場，新北市觀旅局今舉辦卡司公布記者會，公布巨星耶誕演唱會19組重磅華麗演出卡司，活動2天將嗨翻板橋市民廣場。

食尚玩家主持人曾子余此次接下主持重任，將與金鐘主持陳漢典、朵拉（謝雨芝），共同主持兩日巨星耶誕演唱會。首次與主持界前輩陳漢典搭檔的曾子余，一登場就展現滿滿活力，更主動向對方請教主持心法與臨場應變技巧，兩人互動自然又逗趣，令現場笑聲不斷。

巨星耶誕演唱會兩日雙組重磅卡司正式公布，12月13日將由「金曲樂團」麋先生MIXER熱鬧開唱，壓軸卡司則為「金曲創作才子」韋禮安，搭配如痴如醉的「韋式情歌」。14日由「超人氣Z世代天團」告五人震撼開場，而重磅壓軸則由「金曲演唱組合」動力火車擔任。

觀旅局表示，演唱會重量級的演出陣容還包括：F.F.O、GX 鼓鼓呂思緯 蕭秉治、HUR+、J.Sheon、Ozone、小樂 吳思賢、王ADEN、安心亞、李東軒、芒果醬Mango Jump、高爾宣OSN、婁峻碩SHOU、陳漢典、熊仔及薛恩，匯集抒情情歌、熱血搖滾、嘻哈饒舌及唱跳等精彩演出，將為新北歡樂耶誕城掀起另一波高潮。