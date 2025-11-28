雙溪區新基里銀髮共餐 用行動打造長者第二個家

新北市雙溪區新基里推動的「新基大飯店」銀髪共餐，自開辦以來已穩定運作兩年，成為當地長者最期待的日常聚會時光。年輕有活力的里長蘇虹如以實際行動陪伴長者，不僅用熱情鼓勵鄰里踴躍參與，更貼心提供多項服務，使共餐真正成為長者的第二個家。

為協助行動較不便或獨居的長者參與，共餐活動除了提供送餐到府服務外，里長蘇虹如也常親自開車接送長者前往據點。目前每次約有百名長者參與，氣氛熱鬧且溫馨。

新基里長蘇虹如表示，看見越來越多家屬陪同父母來共餐，一起用餐、互動交流，是最令他感動與欣慰的事。

里長也鼓勵長者在天氣好時「走路來吃飯」，不僅能培養規律運動習慣，也能增進健康。共餐現場同時結合多項宣導與服務，包含由派出所進行的防詐騙宣導，以及區公所團隊帶來的新北市福利政策介紹，協助縮短長者的資訊落差。

新基里銀髮共餐不只是用餐據點，更是長者維持社交、獲取資訊與提升健康的友善平台。