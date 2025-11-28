快訊

議員籲外牆整修禁用竹製鷹架 蔣萬安允諾推動

中央社／ 台北28日電
台北市長蔣萬安。聯合報系資料照

為檢修用的竹棚被指為香港宏福苑大火肇因之一，台北市議員游淑慧今天要求市府針對大樓拉皮作業全面禁用竹製鷹架，台北市長蔣萬安允諾，並將規劃強制要求使用鋼製鷹架。

台北市萬華區雙和市場1棟建物昨天晚間發生火警，市長蔣萬安臨時取消原訂今天上午的市政行程，改為召開跨局處會議討論策進作為。

蔣萬安下午赴台北市議會接受市政總質詢前被媒體堵訪問及此事，他說，上午會議先追蹤昨天晚間的火警事件後續復原狀況，再對於香港大火事件做分析及討論。

蔣萬安說，接下來將針對正進行外牆整修的建築物啟動稽查，並持續推進高樓層安全申報、鼓勵設置管委會，同時檢視相關法規，是否要禁止鷹架使用易燃材質、要求使用防焰的防護網。

他說，都市發展局及建築管理工程處將在下週召開專家學者會議，若可行就會啟動修法，並將結論提供給中央參考。

與會人士轉述，蔣萬安在會中裁示，相關局處全力協助雙和市場地方復原，同時發文給持有該地的國產署，要求善盡管理責任，並要求消防局儘速完成火災原因調查，作為後續公安維護的方向。

國民黨議員游淑慧質詢同樣關心會議內容，蔣萬安說，台北市大部分進行外牆檢修作業的工程是使用鋼製鷹架，下週專家學者會議則會討論是否禁止使用易燃材質鷹架及強制要求使用阻燃材質。

游淑慧要求，即便現行法令沒有規定，台北市仍應全面禁止外牆拉皮工程使用竹製鷹架，並要求使用防焰材質的防護網。

蔣萬安當場允諾，將要求外牆檢修工程強制使用鋼製鷹架，至於防護網是否強制使用阻燃材質，將在專家會議上提出，若可行就會先行。

蔣萬安 鷹架 香港大火 宏福苑

