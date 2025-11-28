快訊

香港「宏福苑」大火示警 蔣萬安：北市外牆維護擬強制用阻燃材質

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安下午赴市議會總質詢受訪。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安下午赴市議會總質詢受訪。記者楊正海／攝影

香港新界大埔區高樓住宅「宏福苑」26日發生大火，造成嚴重傷亡，台北市長蔣萬安取消士林官邸菊展行程，上午主持火警案例因應策進會議，會中指示建管處下周邀集專家學者，研擬北市對於建物外牆施工強制使用防焰阻燃材質的規範。

蔣萬安下午赴議會總質詢，議員游淑慧指出，台北市也有很多老舊住宅，正在推動「拉皮」整修工作，宏福苑也是在進行拉皮工程，裡面都還有住戶，北市拉皮外面也有竹架、鷹架，都有防火的需求，上午會中是否有討論？

蔣萬安說，香港這一次大火，造成非常巨大的災情，非常多人不幸喪生，上午會中有做了相關的分析，這一次香港發生的大火，有8棟建築而且都非常高，有31層樓，正在進行外牆的維修，大樓裡面都還是有住戶。

蔣萬安指出，其中有3點，第一香港「宏福苑」是全面做維修，不像在台北，會分區、分段，他們是8棟全部都在做；第二個，他們是用竹製的棚架，這是易燃的；第三個，他們是用非防火材質的防護網，是尼龍繩的防護網。

蔣萬安表示，台北市的外牆整修，大部分是鋼製鷹架，他在上午的會中具體要求建管處，在下一周召集專家會議提出，對於外牆整修的防護網，強制要求要用防焰阻燃的材質。

游淑慧說，她具體要求，未來北市進行老屋拉皮的鷹架，應該全面禁止竹製的這個鷹架，現在雖然北市大部分都是用鋼製，但法令上沒有禁止。另外就是防護網，現在法令沒有規定材質，她也希望台北市能夠率先訂材質的法令規定，要使用阻燃材質。

蔣萬安承諾可以單行法規，未來北市外牆整修的建築物，強制要求都要使用鋼製的鷹架，對於阻燃材質，他在上午的會中也具體建議，下周在專家會議上提出，至於阻燃或是防焰材質的標準如何認定，會聽取專家的意見，也會反映給中央，若台北市可行，可以考慮從單行法規裡面強制要求。

