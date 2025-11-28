快訊

香港宏福苑大火 港府證實已128人遇難

桃園大園1幼兒園失火！57名師生安全疏散 原來是抽水馬達釀禍

三大法人11月大賣4312億元 台股月線止步連6紅翻黑

解決板橋浮洲積淹水問題 新北華僑高中設4千噸滯洪池

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜今天前往華僑高中透水保水工程視察。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜今天前往華僑高中透水保水工程視察。記者葉德正／攝影

新北市板橋僑中二街與華僑高中周邊，因地勢低窪，長期飽受短延時強降雨所引發的積淹水之苦。新北市水利局推動「華僑高中透水保水工程」，工程9月開工，新北市長侯友宜今天前往視察指出，工程將在校園地下建置逾4000噸的滯洪空間，目標是徹底解決僑中二街與華僑高中周邊積淹水問題，總經費約6500萬元，預計2026年6月竣工。

侯友宜指出，浮洲地區長期受到排水系統問題及湳仔溝水位影響，易發生積淹水情事，水利局已於2022年完成僑中二街排水系統改善，提升雨水下水道耐受力。今年獲中央前瞻計畫補助7成經費，決定在華僑高中停車場下方增設4043立方公尺滯洪池及6組抽水機組，做為根治方案。

侯友宜說，工程能順利啟動，要感謝教育部國民及學前教育署與國立華僑高中的大力支持與協助，使得水利局在協調尋覓滯洪池用地的過程中能夠克服困難。這些設施完工後，將能有效改善僑中二街乃至浮洲地區的淹水困擾，大幅提升區域整體防洪韌性。

水利局長宋德仁說明，板橋浮洲地區近年已透過多項工程提升防洪能力，包括僑中二街排水改善、湳仔溝二抽水站旁新設抽水機組、大觀路地下道抽水機組更新等工程。但因僑中二街地勢低窪，加上部分雨水下水道管段坡度欠佳，導致排水效率受限，且大雨時湳仔溝水位高漲，更嚴重影響區域雨水排出。

宋德仁指出，由於當地雨水下水道負荷已趨近飽和，且周邊土地高度開發，大規模增設雨水下水道的空間與可行性極低，水利局採取創新策略，積極協調緊鄰的華僑高中，利用校園內合適空間設置透水保水設施。此舉不僅能有效增加周邊臨時的滯洪容量，更能精準控制校園逕流排出量，達成「源頭減洪、分散蓄洪」的目標，從而減輕主要幹管的排洪壓力。

目前工程正進行擋土支撐及基地開挖前置作業。由於日前試挖發現基地下方存在高壓電力纜線及壓力給水鋼管等重要管線，為確保施工安全並避免工程延宕，市府已與管線單位緊密協調，務必在安全前提下先行施作替代管線後，再持續辦理開挖。

水利局利用華僑高中校地建置合適空間設置透水保水設施。記者葉德正／攝影
水利局利用華僑高中校地建置合適空間設置透水保水設施。記者葉德正／攝影

水利局 雨水

延伸閱讀

新北完成全區小學、119所國高中通學環境改善 打造行人優先城市

盼了15年蘇澳溪分洪工程 吳宗憲緊盯經濟部：明年6月決標 118年完工

基隆自來水傳汽油味！基隆河抽水站遭油汙染 緊急排水追禍首

7月豪大雨田尾排水水系災害搶修中 清水溪進度超前「可望春節完工」

相關新聞

香港「宏福苑」大火示警 蔣萬安：北市外牆維護擬強制用阻燃材質

香港新界大埔區高樓住宅「宏福苑」26日發生大火，造成嚴重傷亡，台北市長蔣萬安取消士林官邸菊展行程，上午主持火警案例因應策...

中央未討論先訂好淡江大橋路跑活動 侯友宜也喊不妥「太拗蠻」

交通部公路局預計明年4月時，舉辦淡江大橋路跑活動，昨開放報名，5分鐘就額滿，但有民眾抱怨，地方沒接獲通知，也不知有宣傳，...

解決板橋浮洲積淹水問題 新北華僑高中設4千噸滯洪池

新北市板橋僑中二街與華僑高中周邊，因地勢低窪，長期飽受短延時強降雨所引發的積淹水之苦。新北市水利局推動「華僑高中透水保水...

北港媽北上贊境青山王 蔣萬安明接駕 轄區交管路線公布

北港媽祖明天將搭乘專車，北上贊境青山王遶境活動，台北市長蔣萬安將到萬華火車站親自接駕，明天上午10時起，萬華火車站周邊道...

北市中山警夜勤添利器 企業捐贈120個「帽沿燈」照亮勤務安全

為強化台北市警察夜間勤務的安全防護，台北市議員闕枚莎27日攜手在地企業「綠廣興業有限公司」，捐贈120個高亮度、輕量化警...

2025秋鬥本周日登場 呼籲「反Lie求真！」...警方公布交管圖

一年一度的「秋鬥」將在11月30日舉辦，今年遊行訴求為「反Lie 求真！反戰求生！工農聯合救台灣！」，號召台灣人民一同上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。