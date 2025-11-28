快訊

整理包／香港宏福苑惡火衝擊亞洲 演藝圈愛心捐款一次看

感恩節震撼彈！川普回應國民兵槍擊案 宣布「永久暫停第三世界移民」

核三廠重啟時間出爐！經濟部：最快2027年下旬

聽新聞
0:00 / 0:00

北港媽北上贊境青山王 蔣萬安明接駕 轄區交管路線公布

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導
青山王、北港媽繞境隊伍路線圖。記者廖炳棋／翻攝
青山王、北港媽繞境隊伍路線圖。記者廖炳棋／翻攝

北港媽祖明天將搭乘專車，北上贊境青山王遶境活動，台北市長蔣萬安將到萬華火車站親自接駕，明天上午10時起，萬華火車站周邊道路將實施交通管制

「2025青山王文化季，北港媽祖北上贊境遶境活動」預定29日舉行，台北市長蔣萬安親自至萬華火車站，接駕北港朝天宮糖郊媽，轄區萬華分局為維護周邊車流順暢與遶境隊伍交通秩序，將分時段規劃局部交通管制及車輛改道動線，請用路人及前往參與遶境活動民眾，配合各項交通疏導管制措施。

交通管制措施如下：

(一)10時起至下午2時止，視狀況提早或延後解除管制；管制範圍：

1.康定路(艋舺大道至和平西路)，彈性管制北往南車道，並調撥南往北一車道；視狀況擴大管制南北雙向車道。

2.「康定路、艋舺大道口」時段性彈性管制車輛往北，建議改道西園路、和平西路。

3.「康定路、和平西路口」時段性彈性管制車輛往南，建議改道西園路或和平西路。

(二)11時起至下午1時止，下午4時起至晚間7時止，視狀況提早或延後解除管制；管制範圍：

1.「環河南路、長沙街口」管制長沙街往東，建議車輛改道漢口街、桂林路。

2.「環河南路、貴陽街口」管制貴陽街往東，建議車輛改道漢口街、桂林路。

3.「西園路、長沙街口」管制西園路往南，建議車輛改道長沙街往東，西園路往北。

4.「西園路、桂林路口」管制桂林路往北，往北車輛改道康定路、環河南路。

(三)下午1時起至晚間6時止，視狀況提早或延後解除管制；管制範圍：

1. 「環河南路、廣州街口」管制廣州街往東，建議車輛改道桂林路、和平西路。

2. 「西園路、廣州街口」管制廣州街往東，建議車輛改道桂林路、和平西路。

(四)實施彈性交通管制範圍：和平西路三段、雙園街、艋舺大道(均含)以北，環河南路一段、環河南路二段、桂林路246巷(均含)以東，康定路、西園路二段(均含)以西，貴陽街二段(含)以南。  

    

遶境活動交通疏導管制措施，將視交通狀況提早或延後管制。為有效疏導現場車流並避免交通壅塞，除由廟方自行協請民防、義警及義交等民力協助交通指揮外，萬華分局已針對周邊道路規劃勤務加派警力加強交通整理及疏導，以維護廟會遶境活動交通安全與秩序，並呼籲參與活動民眾，儘量搭乘大眾交通運輸工具或捷運(龍山寺站、西門站)前往；駕車行經活動區域範圍(萬華區)，請配合勤務人員指揮疏導。      

遶境活動交通管制最新狀況，將隨時請警察廣播電臺及台北電臺插播，以提供民眾最新路況及活動訊息，請駕駛人注意收聽，提前改道行駛，以利行車順暢。

青山王、北港媽遶境交通管制範圍圖。記者廖炳棋／翻攝
青山王、北港媽遶境交通管制範圍圖。記者廖炳棋／翻攝

遶境 火車站 交通管制 蔣萬安 媽祖

延伸閱讀

香港宏福苑大火死傷慘重 蔣萬安：北市針對老舊社區集合住宅稽查

大缺「公」首都加給留才有望？蔣萬安：最快年底有方案

蔣萬安大都更「大塞車」…議員爆人力流失有案子換3承辦人

高雄演唱會經濟搶眼 北市議員問「服氣嗎？」蔣萬安說話了

相關新聞

中央未討論先訂好淡江大橋路跑活動 侯友宜也喊不妥「太拗蠻」

交通部公路局預計明年4月時，舉辦淡江大橋路跑活動，昨開放報名，5分鐘就額滿，但有民眾抱怨，地方沒接獲通知，也不知有宣傳，...

淡江大橋通車路跑又掀波...中央上周才告知 藍民代：原來尊重那麼難

淡江大橋明年5月通車前有一系列慶祝活動，公路局敲定明年4月18日辦路跑，昨報名7千個名額秒殺，淡水人反彈「為何沒保留名額...

北港媽北上贊境青山王 蔣萬安明接駕 轄區交管路線公布

北港媽祖明天將搭乘專車，北上贊境青山王遶境活動，台北市長蔣萬安將到萬華火車站親自接駕，明天上午10時起，萬華火車站周邊道...

北市中山警夜勤添利器 企業捐贈120個「帽沿燈」照亮勤務安全

為強化台北市警察夜間勤務的安全防護，台北市議員闕枚莎27日攜手在地企業「綠廣興業有限公司」，捐贈120個高亮度、輕量化警...

2025秋鬥本周日登場 呼籲「反Lie求真！」...警方公布交管圖

一年一度的「秋鬥」將在11月30日舉辦，今年遊行訴求為「反Lie 求真！反戰求生！工農聯合救台灣！」，號召台灣人民一同上...

香港大火示警 新北議員呼籲中央「別讓地方單打獨鬥」

香港宏福苑大火造成重大死傷，凸顯都市高樓在施工與防火管理上的安全漏洞。新北市議會國民黨團議員今天舉行記者會，直言設備、人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。