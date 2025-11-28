北港媽北上贊境青山王 蔣萬安明接駕 轄區交管路線公布

北港媽祖明天將搭乘專車，北上贊境青山王遶境活動，台北市長蔣萬安將到萬華火車站親自接駕，明天上午10時起，萬華火車站周邊道路將實施交通管制。

「2025青山王文化季，北港媽祖北上贊境遶境活動」預定29日舉行，台北市長蔣萬安親自至萬華火車站，接駕北港朝天宮糖郊媽，轄區萬華分局為維護周邊車流順暢與遶境隊伍交通秩序，將分時段規劃局部交通管制及車輛改道動線，請用路人及前往參與遶境活動民眾，配合各項交通疏導管制措施。

交通管制措施如下：

(一)10時起至下午2時止，視狀況提早或延後解除管制；管制範圍： 1.康定路(艋舺大道至和平西路)，彈性管制北往南車道，並調撥南往北一車道；視狀況擴大管制南北雙向車道。 2.「康定路、艋舺大道口」時段性彈性管制車輛往北，建議改道西園路、和平西路。 3.「康定路、和平西路口」時段性彈性管制車輛往南，建議改道西園路或和平西路。 (二)11時起至下午1時止，下午4時起至晚間7時止，視狀況提早或延後解除管制；管制範圍： 1.「環河南路、長沙街口」管制長沙街往東，建議車輛改道漢口街、桂林路。 2.「環河南路、貴陽街口」管制貴陽街往東，建議車輛改道漢口街、桂林路。 3.「西園路、長沙街口」管制西園路往南，建議車輛改道長沙街往東，西園路往北。 4.「西園路、桂林路口」管制桂林路往北，往北車輛改道康定路、環河南路。 (三)下午1時起至晚間6時止，視狀況提早或延後解除管制；管制範圍： 1. 「環河南路、廣州街口」管制廣州街往東，建議車輛改道桂林路、和平西路。 2. 「西園路、廣州街口」管制廣州街往東，建議車輛改道桂林路、和平西路。 (四)實施彈性交通管制範圍：和平西路三段、雙園街、艋舺大道(均含)以北，環河南路一段、環河南路二段、桂林路246巷(均含)以東，康定路、西園路二段(均含)以西，貴陽街二段(含)以南。

遶境活動交通疏導管制措施，將視交通狀況提早或延後管制。為有效疏導現場車流並避免交通壅塞，除由廟方自行協請民防、義警及義交等民力協助交通指揮外，萬華分局已針對周邊道路規劃勤務加派警力加強交通整理及疏導，以維護廟會遶境活動交通安全與秩序，並呼籲參與活動民眾，儘量搭乘大眾交通運輸工具或捷運(龍山寺站、西門站)前往；駕車行經活動區域範圍(萬華區)，請配合勤務人員指揮疏導。