快訊

整理包／香港宏福苑惡火衝擊亞洲 演藝圈愛心捐款一次看

感恩節震撼彈！川普回應國民兵槍擊案 宣布「永久暫停第三世界移民」

核三廠重啟時間出爐！經濟部：最快2027年下旬

北市中山警夜勤添利器 企業捐贈120個「帽沿燈」照亮勤務安全

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
中山警分局長（中）張耀仁回贈感謝狀給綠廣興業公司特助蔡昀倩（左一）、闕枚莎議員（右一）。記者翁至成／翻攝
中山警分局長（中）張耀仁回贈感謝狀給綠廣興業公司特助蔡昀倩（左一）、闕枚莎議員（右一）。記者翁至成／翻攝

為強化台北市警察夜間勤務的安全防護，台北市議員闕枚莎27日攜手在地企業「綠廣興業有限公司」，捐贈120個高亮度、輕量化警用帽沿燈給台北市警中山分局，每個市價約400至500元，總價值近5萬元，中山警分局長張耀仁代表受贈，並回贈感謝狀，表達對企業與民代支持警察的謝意。

中山區商圈密集、觀光人潮眾多，晚間至清晨仍燈火通明，警察執勤範圍從霓虹街道到昏暗巷弄，甚至特種營業場所，皆需穿梭巡查，夜間能見度不足向來是員警執法的風險之一，此次捐贈的帽沿燈具備高亮度、好攜帶等特性，不僅能照亮犯罪可能藏匿的陰暗角落，也能讓員警自身更容易被注意到，提升勤務安全。

張耀仁表示，外界願意體恤並支持警察，對基層同仁而言都是莫大的鼓舞，中山警分局執勤量大、勤務密集，帽沿燈可望協助員警在深夜執行臨檢、巡邏與查緝時更安全、更有效率。

張耀仁強調，警察24小時全年無休站在第一線，守護中山區治安，而社會的理解與支持正是警察持續向前的動力。

台北市議員闕枚莎攜手在地企業「綠廣興業有限公司」捐贈警用帽沿燈。右起台北市議員闕枚莎辦公室主任張冠韻、闕枚莎議員、中山分局長張耀仁、綠廣興業公司特助蔡昀倩、綠廣興業董事長蔡遠崙。記者翁至成／翻攝
台北市議員闕枚莎攜手在地企業「綠廣興業有限公司」捐贈警用帽沿燈。右起台北市議員闕枚莎辦公室主任張冠韻、闕枚莎議員、中山分局長張耀仁、綠廣興業公司特助蔡昀倩、綠廣興業董事長蔡遠崙。記者翁至成／翻攝

警察 北市 臨檢

延伸閱讀

香港宏福苑大火死傷慘重 蔣萬安：北市針對老舊社區集合住宅稽查

北市萬華傳統市場起火 救出7旬老翁送醫

香港惡火「鷹架防護網」掀關注 北市建管處曝下半年稽查7工地不合格

內政部強韌計畫頒獎 北市公私合力減災獲9大獎

相關新聞

中央未討論先訂好淡江大橋路跑活動 侯友宜也喊不妥「太拗蠻」

交通部公路局預計明年4月時，舉辦淡江大橋路跑活動，昨開放報名，5分鐘就額滿，但有民眾抱怨，地方沒接獲通知，也不知有宣傳，...

淡江大橋通車路跑又掀波...中央上周才告知 藍民代：原來尊重那麼難

淡江大橋明年5月通車前有一系列慶祝活動，公路局敲定明年4月18日辦路跑，昨報名7千個名額秒殺，淡水人反彈「為何沒保留名額...

北港媽北上贊境青山王 蔣萬安明接駕 轄區交管路線公布

北港媽祖明天將搭乘專車，北上贊境青山王遶境活動，台北市長蔣萬安將到萬華火車站親自接駕，明天上午10時起，萬華火車站周邊道...

北市中山警夜勤添利器 企業捐贈120個「帽沿燈」照亮勤務安全

為強化台北市警察夜間勤務的安全防護，台北市議員闕枚莎27日攜手在地企業「綠廣興業有限公司」，捐贈120個高亮度、輕量化警...

2025秋鬥本周日登場 呼籲「反Lie求真！」...警方公布交管圖

一年一度的「秋鬥」將在11月30日舉辦，今年遊行訴求為「反Lie 求真！反戰求生！工農聯合救台灣！」，號召台灣人民一同上...

香港大火示警 新北議員呼籲中央「別讓地方單打獨鬥」

香港宏福苑大火造成重大死傷，凸顯都市高樓在施工與防火管理上的安全漏洞。新北市議會國民黨團議員今天舉行記者會，直言設備、人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。