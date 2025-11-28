北市中山警夜勤添利器 企業捐贈120個「帽沿燈」照亮勤務安全

為強化台北市警察夜間勤務的安全防護，台北市議員闕枚莎27日攜手在地企業「綠廣興業有限公司」，捐贈120個高亮度、輕量化警用帽沿燈給台北市警中山分局，每個市價約400至500元，總價值近5萬元，中山警分局長張耀仁代表受贈，並回贈感謝狀，表達對企業與民代支持警察的謝意。

中山區商圈密集、觀光人潮眾多，晚間至清晨仍燈火通明，警察執勤範圍從霓虹街道到昏暗巷弄，甚至特種營業場所，皆需穿梭巡查，夜間能見度不足向來是員警執法的風險之一，此次捐贈的帽沿燈具備高亮度、好攜帶等特性，不僅能照亮犯罪可能藏匿的陰暗角落，也能讓員警自身更容易被注意到，提升勤務安全。

張耀仁表示，外界願意體恤並支持警察，對基層同仁而言都是莫大的鼓舞，中山警分局執勤量大、勤務密集，帽沿燈可望協助員警在深夜執行臨檢、巡邏與查緝時更安全、更有效率。