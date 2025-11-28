中央未討論先訂好淡江大橋路跑活動 侯友宜也喊不妥「太拗蠻」

交通部公路局預計明年4月時，舉辦淡江大橋路跑活動，昨開放報名，5分鐘就額滿，但有民眾抱怨，地方沒接獲通知，也不知有宣傳，甚至中央已先決定好活動時間，沒跟地方討論。新北市長侯友宜今表示，覺得這不妥，中央把好的時間獨占，不分配協調就丟給地方，這樣是不是太「拗蠻」了嗎？

侯友宜表示，淡江大橋在他任內，跟中央一起合作，總算今年會完工，明年會順利通車，讓淡江大橋成為國門的地標，也是新北市的榮耀，大家共同打拚。完工後要辦理相關活動，也是淡水、八里地方的期待。

侯友宜說，公路局他們的規畫，分配什麼時間，只有自己決定，沒有跟地方商量，覺得這樣很不好，因為要辦活動，中央地方都要辦，大家都要合作。就跟在蓋淡江大橋的時候一樣，希望中央要聽進去，任何活動都是一樣要配合，更重要是，不能自己把好的時間獨占，也不分配協調就丟給地方，那地方怎麼辦活動？這樣子是不是太「拗蠻」了嗎？（台語，根據教育部字典，為野蠻、蠻橫無理，或個性固執而不通情理的人）

侯友宜強調，還是覺得這不妥，中央跟地方要共同去協調，討論出大家慶祝淡江大橋通車的一個圓滿的活動，這才是人民之福，也是淡水、八里的人的期待。