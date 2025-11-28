快訊

「同名同姓被冤枉！」雲林男被杜拜警帶走扣5天今釋放 親自視訊還原經過

遭網友爆料算命不專業「13分鐘收費5800」 詹惟中：我若不準一律退費

太強！Meta推「WorldGen」VR技術 普通人可以1鍵生成3D世界

中央未討論先訂好淡江大橋路跑活動 侯友宜也喊不妥「太拗蠻」

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜今天出席新莊快樂公園啟用儀式前受訪。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜今天出席新莊快樂公園啟用儀式前受訪。記者江婉儀／攝影

交通部公路局預計明年4月時，舉辦淡江大橋路跑活動，昨開放報名，5分鐘就額滿，但有民眾抱怨，地方沒接獲通知，也不知有宣傳，甚至中央已先決定好活動時間，沒跟地方討論。新北市長侯友宜今表示，覺得這不妥，中央把好的時間獨占，不分配協調就丟給地方，這樣是不是太「拗蠻」了嗎？

侯友宜表示，淡江大橋在他任內，跟中央一起合作，總算今年會完工，明年會順利通車，讓淡江大橋成為國門的地標，也是新北市的榮耀，大家共同打拚。完工後要辦理相關活動，也是淡水、八里地方的期待。

侯友宜說，公路局他們的規畫，分配什麼時間，只有自己決定，沒有跟地方商量，覺得這樣很不好，因為要辦活動，中央地方都要辦，大家都要合作。就跟在蓋淡江大橋的時候一樣，希望中央要聽進去，任何活動都是一樣要配合，更重要是，不能自己把好的時間獨占，也不分配協調就丟給地方，那地方怎麼辦活動？這樣子是不是太「拗蠻」了嗎？（台語，根據教育部字典，為野蠻、蠻橫無理，或個性固執而不通情理的人）

侯友宜強調，還是覺得這不妥，中央跟地方要共同去協調，討論出大家慶祝淡江大橋通車的一個圓滿的活動，這才是人民之福，也是淡水、八里的人的期待。

淡江大橋 侯友宜 路跑

延伸閱讀

基地面積達14公頃…全台最大捷運開發案今簽約 估引1.4萬居住人口

財劃法試算表算不出？侯友宜：財政部有責把金額算出來供檢驗

賴清德2027武統說 侯友宜：總統有責任穩定民心

侯友宜談國籍法修法 「效忠中華民國是基本態度」

相關新聞

中央未討論先訂好淡江大橋路跑活動 侯友宜也喊不妥「太拗蠻」

交通部公路局預計明年4月時，舉辦淡江大橋路跑活動，昨開放報名，5分鐘就額滿，但有民眾抱怨，地方沒接獲通知，也不知有宣傳，...

淡江大橋通車路跑又掀波...中央上周才告知 藍民代：原來尊重那麼難

淡江大橋明年5月通車前有一系列慶祝活動，公路局敲定明年4月18日辦路跑，昨報名7千個名額秒殺，淡水人反彈「為何沒保留名額...

2025秋鬥本周日登場 呼籲「反Lie求真！」...警方公布交管圖

一年一度的「秋鬥」將在11月30日舉辦，今年遊行訴求為「反Lie 求真！反戰求生！工農聯合救台灣！」，號召台灣人民一同上...

香港大火示警 新北議員呼籲中央「別讓地方單打獨鬥」

香港宏福苑大火造成重大死傷，凸顯都市高樓在施工與防火管理上的安全漏洞。新北市議會國民黨團議員今天舉行記者會，直言設備、人...

香港宏福苑大火死傷慘重 蔣萬安：北市針對老舊社區集合住宅稽查

香港新界大埔區高樓住宅「宏福苑」26日發生大火，造成嚴重傷亡。台北市長蔣萬安取消士林官邸菊展行程，上午召開跨局處會議，以...

北水處投入逾7億改善高地供水 創近年規模最大、進展最快

台北市長蔣萬安上任將三周年，北水處秉持「以人為本」的施政理念，將高地區的供水改善視為實現用水平權的關鍵建設，在蔣市長拍板...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。