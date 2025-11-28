快訊

2025秋鬥本周日登場 呼籲「反Lie求真！」...警方公布交管圖

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
一年一度的「秋鬥」將在11月30日舉辦，今年遊行訴求為「反Lie 求真！反戰求生！工農聯合救台灣！」，號召台灣人民一同上街戳破執政黨「抗中保台」的虛假謊言，同一天還有人權市集、辦桌集會活動，北市警方公布交通管制路線圖，呼籲用路人注意。

中正一警方指出，凱達格蘭大道、濟南路一段、青島東路、鎮江街等路段於11月30日（周日）上午11時起至晚上10時止，申准舉辦兩場集會遊行活動，為維護活動交通秩序與安全，規劃交通疏導管制勤務。

「2025秋鬥」集會遊行活動，30日中午12時起，濟南路一段（中山南路至林森南路）北側往西全線車道，管制車輛通行，待遊行隊伍整隊出發後即解除道路管制。

秋鬥遊行下午2時出發，路線為立法院群賢樓前集合後出發，直行濟南路一段，右轉中山南路，左轉青島西路，右轉公園路，左轉許昌街，右轉館前路，左轉忠孝西路北側車道，迴轉重慶南路口，直轉忠孝西路南側車道，右轉公園路，左轉凱達格蘭大道。

至於「人權市集、辦桌」集會活動，30日上午6時起，鎮江街（忠孝東路至青島東路）西側1線車道，管制車輛通行；同日上午8時起，青島東路（中山南路至鎮江街）東、西向全線車道，管制車輛通行，預計至當晚12時活動撤場結束，始開放車輛通行。

警方表示，本次集會遊行活動期間行經相關管制區域內各路線公車，由台北市公共運輸處協調公車業者配合改道行駛，民眾如欲查詢公車改道路線，請電洽台北市公共運輸處。

中正一警方公布交通管制圖。記者翁至成／翻攝
中正一警方公布交通管制圖。記者翁至成／翻攝

