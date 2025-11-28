香港大火示警 新北議員呼籲中央「別讓地方單打獨鬥」

香港宏福苑大火造成重大死傷，凸顯都市高樓在施工與防火管理上的安全漏洞。新北市議會國民黨團議員今天舉行記者會，直言設備、人力、稽查、中央補助都要同步強化，才能守住市民的安全，他們更指，新北市目前只有一部70公尺超高雲梯車，盼中央財劃法能夠盡快公布試算，讓地方政府能夠提前部署添購設備。

新北市議會國民黨團書記長王威元說，新北市人口多、高樓林立，相關設備都要提前部署，最需要的是「確定的財源」與「可預期的調度」，中央日前提出的行政院版財劃法遲遲不願公布完整試算表，讓地方政府無法清楚知道未來實際能拿到多少財源，要如何完整規畫消防量能？

新北市議員林金結也說，新北市包括50公尺以上建物有3444棟、70公尺以上1552棟，且仍持續增加，市府應發布高樓救災能力盤點報告，包括車輛、設備、人力、跨區機制與應變路線等資訊，讓市民能安心。

新北市議員林國春則說，中央近期印民防手冊就花了 6447 萬元，再加上其他對外預算、軍購加碼等數百億計畫，但地方政府雲梯車不夠、消防員權益沒有得到保障，地方救災能力攸關民眾生死，不應讓地方政府每次都自行吸收，呼籲中央錢要花在刀口上。

新北市議員洪佳君說，新北已列管1339 處高樓建築，市府要求必須定期辦理公安申報及消防檢修申報，針對複合用途高樓落實共同防火管理制度，而對施工中大樓，市府亦已啟動聯合稽查，以香港大火為借鏡。

洪佳君說，市府這段時間動得很快，聯合稽查、要求防災中心強化訓練，這些方向都是對的，但外牆修繕、鷹架材料管理、避難演練等項目仍要持續追蹤，不能因為短期盤點就鬆懈，並希望市府把這次香港大火事件當作長期檢討的起點，而不是一時的話題熱度。

新北市消防局表示，新北市全面盤點高樓建築物與大樓施工安全，透過市府公安小組強化高樓與修繕中建築公共安全聯合稽查，另針對高樓火災搶救策略，消防局平時實兵演練著重於高樓利用大樓本身設備為主要手段以防止火勢延燒，確保人員成功避難及逃生，另利用科技化設備救災改善火災現場能見度、入室迅速找到火點，還有無人機協助場域勘查有效率針對起火位置加強部署，更能確保同仁救災安全。