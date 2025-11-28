快訊

「同名同姓被冤枉！」雲林男被杜拜警帶走扣5天今釋放 親自視訊還原經過

遭網友爆料算命不專業「13分鐘收費5800」 詹惟中：我若不準一律退費

太強！Meta推「WorldGen」VR技術 普通人可以1鍵生成3D世界

聽新聞
0:00 / 0:00

香港大火示警 新北議員呼籲中央「別讓地方單打獨鬥」

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議會國民黨團呼籲中央、地方合作，確保高樓施工、救災安全。記者葉德正／攝影
新北市議會國民黨團呼籲中央、地方合作，確保高樓施工、救災安全。記者葉德正／攝影

香港宏福苑大火造成重大死傷，凸顯都市高樓在施工與防火管理上的安全漏洞。新北市議會國民黨團議員今天舉行記者會，直言設備、人力、稽查、中央補助都要同步強化，才能守住市民的安全，他們更指，新北市目前只有一部70公尺超高雲梯車，盼中央財劃法能夠盡快公布試算，讓地方政府能夠提前部署添購設備。

新北市議會國民黨團書記長王威元說，新北市人口多、高樓林立，相關設備都要提前部署，最需要的是「確定的財源」與「可預期的調度」，中央日前提出的行政院版財劃法遲遲不願公布完整試算表，讓地方政府無法清楚知道未來實際能拿到多少財源，要如何完整規畫消防量能？

新北市議員林金結也說，新北市包括50公尺以上建物有3444棟、70公尺以上1552棟，且仍持續增加，市府應發布高樓救災能力盤點報告，包括車輛、設備、人力、跨區機制與應變路線等資訊，讓市民能安心。

新北市議員林國春則說，中央近期印民防手冊就花了 6447 萬元，再加上其他對外預算、軍購加碼等數百億計畫，但地方政府雲梯車不夠、消防員權益沒有得到保障，地方救災能力攸關民眾生死，不應讓地方政府每次都自行吸收，呼籲中央錢要花在刀口上。

新北市議員洪佳君說，新北已列管1339 處高樓建築，市府要求必須定期辦理公安申報及消防檢修申報，針對複合用途高樓落實共同防火管理制度，而對施工中大樓，市府亦已啟動聯合稽查，以香港大火為借鏡。

洪佳君說，市府這段時間動得很快，聯合稽查、要求防災中心強化訓練，這些方向都是對的，但外牆修繕、鷹架材料管理、避難演練等項目仍要持續追蹤，不能因為短期盤點就鬆懈，並希望市府把這次香港大火事件當作長期檢討的起點，而不是一時的話題熱度。

新北市消防局表示，新北市全面盤點高樓建築物與大樓施工安全，透過市府公安小組強化高樓與修繕中建築公共安全聯合稽查，另針對高樓火災搶救策略，消防局平時實兵演練著重於高樓利用大樓本身設備為主要手段以防止火勢延燒，確保人員成功避難及逃生，另利用科技化設備救災改善火災現場能見度、入室迅速找到火點，還有無人機協助場域勘查有效率針對起火位置加強部署，更能確保同仁救災安全。

香港大火 宏福苑

延伸閱讀

新北完成全區小學、119所國高中通學環境改善 打造行人優先城市

香港大火 中共港澳辦組「工作小組」自北京南下協助救災

香港火災影響 MAMA 嗎？官方回應一次看　取消紅毯、舉辦默哀儀式、捐款協助受難者

77年來最慘 香港宏福苑大火已83死77傷

相關新聞

中央未討論先訂好淡江大橋路跑活動 侯友宜也喊不妥「太拗蠻」

交通部公路局預計明年4月時，舉辦淡江大橋路跑活動，昨開放報名，5分鐘就額滿，但有民眾抱怨，地方沒接獲通知，也不知有宣傳，...

淡江大橋通車路跑又掀波...中央上周才告知 藍民代：原來尊重那麼難

淡江大橋明年5月通車前有一系列慶祝活動，公路局敲定明年4月18日辦路跑，昨報名7千個名額秒殺，淡水人反彈「為何沒保留名額...

2025秋鬥本周日登場 呼籲「反Lie求真！」...警方公布交管圖

一年一度的「秋鬥」將在11月30日舉辦，今年遊行訴求為「反Lie 求真！反戰求生！工農聯合救台灣！」，號召台灣人民一同上...

香港大火示警 新北議員呼籲中央「別讓地方單打獨鬥」

香港宏福苑大火造成重大死傷，凸顯都市高樓在施工與防火管理上的安全漏洞。新北市議會國民黨團議員今天舉行記者會，直言設備、人...

香港宏福苑大火死傷慘重 蔣萬安：北市針對老舊社區集合住宅稽查

香港新界大埔區高樓住宅「宏福苑」26日發生大火，造成嚴重傷亡。台北市長蔣萬安取消士林官邸菊展行程，上午召開跨局處會議，以...

北水處投入逾7億改善高地供水 創近年規模最大、進展最快

台北市長蔣萬安上任將三周年，北水處秉持「以人為本」的施政理念，將高地區的供水改善視為實現用水平權的關鍵建設，在蔣市長拍板...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。