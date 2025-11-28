香港宏福苑大火死傷慘重 蔣萬安：北市針對老舊社區集合住宅稽查

香港新界大埔區高樓住宅「宏福苑」26日發生大火，造成嚴重傷亡。台北市長蔣萬安取消士林官邸菊展行程，上午召開跨局處會議，以強化公共安全防護為主題，特別針對北市建築物施工安全管理、消防安全、逃生動線全面加強，將針對老舊社區集合住宅稽查。

蔣萬安指出，因這一次香港大火造成了許多人不幸罹難，以及巨大的災情，他表達最沉痛的哀悼之意，也希望傷者能夠盡快的平安康復。

蔣萬安說，昨晚台北市也發生了火警事故，第一時間消防局回報，他即刻指示全力救援，所以今天召開跨局處會議，就是以強化公共安全防護為主題，特別針對建築物施工安全、管理，還有消防安全、逃生動線，市府會全面加強，包括針對老舊社區集合住宅的稽查，確保市民安全。

至於這次會議是否針對高樓？蔣萬安說，這一次看到香港發生不幸的災情，北市會全面的檢視台北市，針對建築物的施工以及各方面的安全來預防，避免這樣的事情發生。