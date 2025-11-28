北水處投入逾7億改善高地供水 創近年規模最大、進展最快

快訊

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安視察供水管網改善工程。圖／北水處提供
台北市長蔣萬安視察供水管網改善工程。圖／北水處提供

台北市長蔣萬安上任將三周年，北水處秉持「以人為本」的施政理念，將高地區的供水改善視為實現用水平權的關鍵建設，在蔣市長拍板推出「提高高地延管補助」及「給水外線費用減收50%」等優惠措施之下，加速推展高地供水改善。

北水處指出，112至114年間，已完成士林、北投、內湖及文山等行政區高地共457戶改善工程。112至116年累計投入逾7億元，共將改善1384戶，達過去20多年來累計供水戶數的7成以上，是近年規模最大、進展最快的成果。透過工程建設與補助政策並行，降低居民負擔，提升接管意願，讓自來水逐步普及至城市每一個角落。

北水處表示，健全的供水系統不僅是城市關鍵基礎設施，更是市民生活品質的保障，112至114年間，也陸續完成多項關鍵基礎建設，目的就是在面臨天災或突發事故時，仍能確保供水不中斷。

另外，北水處「翡翠原水管」通水啟用後，已在多次颱風期間發揮重要作用，不受影響地持續供水。此外，為強化供水系統的防災韌性，已完成四座主要水管橋的耐震補強，使其具備六級耐震能力；同時推動「一清幹線」備援幹管工程，建立雙幹管相互支援機制，有效降低大台北供水風險，進一步提升整體供水的穩定性與安全性。

北水處長范煥英指出，在多年努力下，今年將達成推動近20年的關鍵目標，讓漏水率降至10%以下，這項成果每天可節省約58萬公噸自來水，換算下來，相當於一年可省下超過6成翡翠水庫的蓄水量；所節省的水資源擴大支援新北、桃園及新竹科學園區等地，穩定北台灣產業發展。

另外，北水處表示，在市長蔣萬安全力支持下，持續投入150億元進行為期10年的管網系統升級工程，目標於123年將漏水率降至7%以下，為北台灣打造更具韌性的未來供水環境。

