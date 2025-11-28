淡江大橋通車路跑又掀波...中央上周才告知 藍民代：原來尊重那麼難

淡江大橋明年5月通車前有一系列慶祝活動，公路局敲定明年4月18日辦路跑，昨報名7千個名額秒殺，淡水人反彈「為何沒保留名額或給在地優先報名」。仔細檢視，完工到通車之間的周末假日，中央先搶先贏，只剩1個半的周末假日供新北市府使用，市府表示，將安排讓淡水，八里兩地都能參與的活動為主，讓更多市民能「上橋走走」。

一名新北市府知情人士說，此次路跑紛爭就和之前淡江大橋商標爭議一樣，新北市府都是「被商標」，「被告知」，中央決定以後才來通知，就以明年的完工路跑和自行車活動為例，不僅沒和新北市府討論時間和內容，活動簡章上，連個協辦單位都未納入新北市任一局處或區公所，實在說不過去。

這名知情人士也說，之前民間團體也有類似的路跑構想，但公路局原先都堅持，沒有通車以前，即使完工，也不能對外開放，結果卻是「中央可以，地方不行」，然後又把完工後到通車日之間的假日先搶先贏，大概只剩1個半的周末假日可讓新北市政府來用。

「原來尊重這麼難！」國民黨新北議員陳偉杰說，淡江大橋通車是地方喜事，市府負擔超過3成的工程經費，淡水河兩岸居民在施工期間忍受多年的交通黑暗期與不便，如今大橋即將落成，辦慶祝活動理應優先回饋在地。

陳偉杰說，交通部籌辦通車慶祝活動時，竟未邀請新北市府參與規畫，也未知會在地民代及里長，連最保留名額或優先報名權利給在地民眾也做不到，中央無視淡水人，「自我感覺良好的活動規畫讓淡水人情何以堪？」

「是新北市府拒絕擔任路跑活動主辦！」民進黨議員鄭宇恩說，問題不在中央，公路局今年3月就曾向市府建議由市府主辦路跑活動，市府考量需負擔萬金石馬拉松，無法再辦理其他路跑活動，後續才由公路局辦理路跑活動，公路局在7月18日、11月19日有向新北市府提出活動規畫及請市府協助。

鄭宇恩說，淡江大橋通車前，市府仍有9天白天可規畫，將要求市府規畫老少咸宜、在地優先的活動，讓淡水、八里居民可共同參與淡江大橋的光榮時刻。

新北市府副秘書長張其強說，公路總局是在上周才告知，淡江大橋在明年4月15日完工後，已經完成規畫的活動內容，包括完工後緊接著兩天假日的路跑和自行車活動，以及5月9日通車典禮前，連續兩個周末假日的全天活動也都在進行中，換句話說，由公路局規畫的通車前系列活動，僅有一個半的周末假日可供新北市來利用。