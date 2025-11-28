快訊

棒球／12強電影《絕勝》選角引熱議！網吐槽：像全民大悶鍋

東京羽田機場二航廈廁所大規模故障 7成馬桶無法沖水

女掀衣「露頭燈」惡搞好市多黑五 1男1女到案稱：臨時起意

聽新聞
0:00 / 0:00

新北完成全區小學、119所國高中通學環境改善 打造行人優先城市

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市在熱區建置視覺功能障礙引導標線。圖／新北市交通局提供
新北市在熱區建置視覺功能障礙引導標線。圖／新北市交通局提供

行人安全愈來愈受重視，新北市自2019年起啟動「通學巷弄改善計畫」，在 2021年完成全市211所國小改善後，2023年起擴大到國、高中與大專院校，截至目前已完成 119 所國高中通學環境建置。新北市交通局專門委員林昭賢說「工程就是實實在在的細節累積」，新北市的交通安全改善，不是靠口號推動，而是靠一次次的現場檢視、一次次的調整，把市民每天會經過的路，確實做得更好。

每次走在施工中的通學巷或剛完工的人行空間時，新北市交通局專門委員林昭賢總會停下腳步，再確認動線、視線與轉角。

對於新北通學巷弄改善計畫，林昭賢說，新北市道安會報工程小組依據各學校的通勤模式，因地制宜進行調整，如在新莊區中平國中周邊導入通學巷車輛管制，減少上、下學時段車流干擾。

淡水區淡江高中周邊則設置綠底行穿線，提升行人能見度、提醒駕駛減速禮讓，讓行人穿越更安全；在深坑區東南科技大學周邊則以標線型人行道串聯行人動線，用標線明確畫出行人專屬空間，讓行走動線更連續、不中斷，提升行人安全與可預測性。

林昭賢說，這些改善，不只是做一條路，而是希望孩子們每天上下學的這段路，能更安心、更踏實，也讓家長放心「因為每一步的安全，都值得被守護」。

除通學巷弄，新北市也在境內多處路口設置視覺障礙引導標線及視覺功能障礙語音號誌，搭配布設「定位磚」或改善人行道，並與相關團體溝通、會勘，更貼近使用者需求。

視障者可透過手機APP語音輔助及藍芽自動觸發設備，掌握行人號誌綠燈剩餘秒數。圖／新北市交通局提供
視障者可透過手機APP語音輔助及藍芽自動觸發設備，掌握行人號誌綠燈剩餘秒數。圖／新北市交通局提供
新北市通學巷因地制宜調整號誌與相關設施，減少上、下學時段車流干擾。圖／新北市交通局提供
新北市通學巷因地制宜調整號誌與相關設施，減少上、下學時段車流干擾。圖／新北市交通局提供
新店綠湖公園人行道改善，讓行人走得更安心。圖／新北市交通局提供
新店綠湖公園人行道改善，讓行人走得更安心。圖／新北市交通局提供
交通部次長陳彥伯視察中和四號公園行人友善示範區，由交通局專委林昭賢（右一）、交通局長鍾鳴時（右二）陪同。圖／新北市交通局提供
交通部次長陳彥伯視察中和四號公園行人友善示範區，由交通局專委林昭賢（右一）、交通局長鍾鳴時（右二）陪同。圖／新北市交通局提供

行人 人行道

延伸閱讀

忠山實小攜手議員 邀黑幼龍開講「給孩子最珍貴的禮物好性格」

香港宏福苑大火釀重大傷亡 新北消防局全面盤點1339處高樓

新北16家企業捐節能家電 助弱勢每年省電6.3萬度

剴剴案翻版？新北1歲男童送安置 生母再見卻是滿身傷

相關新聞

淡江大橋通車路跑又掀波...中央上周才告知 藍民代：原來尊重那麼難

淡江大橋明年5月通車前有一系列慶祝活動，公路局敲定明年4月18日辦路跑，昨報名7千個名額秒殺，淡水人反彈「為何沒保留名額...

香港宏福苑大火死傷慘重 蔣萬安：北市針對老舊社區集合住宅稽查

香港新界大埔區高樓住宅「宏福苑」26日發生大火，造成嚴重傷亡。台北市長蔣萬安取消士林官邸菊展行程，上午召開跨局處會議，以...

北水處投入逾7億改善高地供水 創近年規模最大、進展最快

台北市長蔣萬安上任將三周年，北水處秉持「以人為本」的施政理念，將高地區的供水改善視為實現用水平權的關鍵建設，在蔣市長拍板...

香港宏福苑惡火死者逾94人 蔣萬安臨時取消菊展行程開跨局處會議

香港新界大埔區高樓住宅「宏福苑」26日發生大火，港媒報導截至28日上午7時，事故已造成94人罹難。由於昨晚北市雙和市場也...

新北完成全區小學、119所國高中通學環境改善 打造行人優先城市

行人安全愈來愈受重視，新北市自2019年起啟動「通學巷弄改善計畫」，在 2021年完成全市211所國小改善後，2023年...

北捷防拍不雅照 規畫精進巡邏路線

社交平台「網黃」裸拍興起，人來人往的捷運和戶外成主場景之一，2023年起至今年10月台北捷運警察隊共接獲35件不雅案件行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。