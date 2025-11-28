新北完成全區小學、119所國高中通學環境改善 打造行人優先城市

行人安全愈來愈受重視，新北市自2019年起啟動「通學巷弄改善計畫」，在 2021年完成全市211所國小改善後，2023年起擴大到國、高中與大專院校，截至目前已完成 119 所國高中通學環境建置。新北市交通局專門委員林昭賢說「工程就是實實在在的細節累積」，新北市的交通安全改善，不是靠口號推動，而是靠一次次的現場檢視、一次次的調整，把市民每天會經過的路，確實做得更好。

每次走在施工中的通學巷或剛完工的人行空間時，新北市交通局專門委員林昭賢總會停下腳步，再確認動線、視線與轉角。

對於新北通學巷弄改善計畫，林昭賢說，新北市道安會報工程小組依據各學校的通勤模式，因地制宜進行調整，如在新莊區中平國中周邊導入通學巷車輛管制，減少上、下學時段車流干擾。

淡水區淡江高中周邊則設置綠底行穿線，提升行人能見度、提醒駕駛減速禮讓，讓行人穿越更安全；在深坑區東南科技大學周邊則以標線型人行道串聯行人動線，用標線明確畫出行人專屬空間，讓行走動線更連續、不中斷，提升行人安全與可預測性。

林昭賢說，這些改善，不只是做一條路，而是希望孩子們每天上下學的這段路，能更安心、更踏實，也讓家長放心「因為每一步的安全，都值得被守護」。