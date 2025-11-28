北市大都更案倍增 人力荒恐延誤效率

台北市長蔣萬安推動大都更，核定案件比前市長柯文哲倍增，但北市公務員缺額嚴重，都發局缺額破兩成，議員指有都更案承辦人換了3人，等同全案須重新閱卷、延誤效率，人力荒恐導致審查塞車。

議員李明賢說，北市都更案多，但人力不足導致大塞車，柯文哲任內最快都更審議10天內完成，最長有士林案1968天；蔣萬安最快是5天，不過最長也有485天，都更審查有加速，但人力不足恐影響後續案子會塞車。

據統計，柯文哲任內2014年至2022年，北市都更申請954件，柯任內核定517件，平均每年120件；蔣萬安任內還未滿三年，都更申請已632件，任內核定304件、平均每年210件。

但北市都發局今年10月人力編制243人、現有187人、缺額56人，缺額率23％；更新處編制107人、現有84人、缺23人，缺額率21%；建管處編制303人、現有234人、缺69人，缺額率23%，缺額嚴重。

有公務員說，工作量大加上不斷出走，負擔愈來愈重，反觀業界薪水比較高，加上不用面對第一線民眾抱怨，若外面有較好待遇，當然待到一定資歷就會往外跑。

北市都發局更新處長詹育齊表示，蔣萬安上任後都更案大增，透過分流審查加速進度，一般案件審議速度已快1.2倍，針對百分百同意、168專案的案子管控在期限完成，速度提高1.4倍。

另外，審議過程也加入數位協助，今年2月數位審議線上平台上線，今年10月也推動光學辨識，就是要減低基層負荷量，加速審議。

議員陳宥丞也說，市府人力長期入不敷出，若沒有留才與補位方案，恐拖累政策牛步。議員苗博雅指民間搶人，市府缺人導致工作量增加、長期職代的惡性循環。