錢少事多 北市府缺公史上最多

台北市府公務員缺額十年前1萬多人，今年增至1萬3千多人，史上缺最大，且持續惡化。市長蔣萬安昨表示，已再度函請人事總處研議加給或福利，希望用業務績效獎勵金等作法留才，方案預計年底出爐。

北市府統計去年10月公務員缺額率16.2%，今年10月已惡化到17.1%，缺額高達30%以上局處有4個，動保處缺36%居冠，其次捷運局、衛工處及公管中心；缺額60人以上局處都集中在工務局及建管處。

議會昨總質詢，議員李柏毅問「哪個局處滿額不用補人？」幾乎沒人舉手。他說，不管警、消、護理師缺額都大，工務局、都發局新人報到率甚至僅3成。過去常接到請託調來北市任職，如今竟有好幾件是請託北市府放人「脫北」，代表在北市上班已無吸引力，講白就是「錢少、事多、離家遠」。

議員李明賢更踢爆北市府有個局處6個幹部跑掉一半，一人要管12個行政區，工務局的人流失快，也補不滿。工務局長黃一平說，一線科長職等明年會調高，工務局今年會啟動留任獎金，應會好轉；缺人多因企業薪水相對優越。因人力流失多，會先以職代、約聘雇因應。

「主要是中央列等比較高。」人事處長王崇斌表示，離職率平均每年約9%，考試院已通過職務列等，二級機關包括工程機關的7、8職等會調高1職等，薪水可增加3340到4840元，逐年晉級每月可加薪7900元到9470元，外部的磁吸效應會減少。

缺額最嚴重的動保處預算員額55人、現有35人，因升遷管道不足、職等不高與地方防疫機關業務繁重，人才仍大量請調中央。

動保處技正華心惠說，人事處今年9月向考試院反映二級機關要提升基層主管職等，預計明年上半年執行；動保處正準備第2階段組織修編，以增加員額、組隊室設置督導技正或室專員，減輕基層主管壓力，同時搭建合理升遷管道。

蔣萬安表示，市府公務員用人困難，專業人士、工程單位等會用業務績效鼓勵人才留任，這兩年動物園也有給危險職務加給；勞動檢查人員、駕駛員也有獎金。