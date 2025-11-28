全台最大規模捷運開發 十四張站將建8棟住商大樓

全台規模最大捷運開發案「新北環狀線十四張站暨南機廠捷運開發案」昨簽約，將吸引投資985億元。市長侯友宜表示，全案將引入1.1萬人口，創造1.2萬就業機會，預計興建5100戶住宅、2萬坪商場，成新北市大眾運輸導向發展（TOD）建設標竿。

新北捷運局長李政安表示，十四張站為新北環狀線及安坑輕軌交會站，基地面積達14公頃，規畫興建25萬坪樓地板，打造一座立體微型城市，設計8棟最高51層樓開發大樓，由宏匯及甲山林2大集團獲得投資權。

其中2樓可供2萬坪商場、購物中心進駐，3樓以上為5萬坪辦公室及5100戶住宅，並增設2處匝道分別往返民權路央北地區及利用環河快速道路匝道便捷到達北市。

侯友宜說，本開發案機廠共構興建具特殊專業性，為考量地主權益及通車時程，必須先行興建機廠，同時於都市計畫訂定30%樓地板需作商業使用，留設人工平台、開發大樓續接柱頭、民權路匝道，及事先規畫將由投資人新設溪園路匝道、12公尺寬人行及自行車廊道連通河濱公園及串連北側公園綠化平台，以引導後續開發。

新北環狀線共10處捷運開發案，目前已有5處招商成功，預估全部捷運開發可引入1100億以上投資，將串連基北北桃軌道共榮圈就業及居住人口，帶動區域發展，建構新北捷運生活圈。