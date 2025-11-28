聽新聞
新聞眼／網黃入侵捷運站 市府應速補破網

聯合報／ 本報記者洪子凱

台北捷運一年載上億人次，乘客包括大量未成年學生與外國旅客，站體卻被「網黃」鎖定，但站內不雅行為皆是民眾揭露，捷警與站務「零查獲」，凸顯巡邏網過鬆散、見警率不足，台鐵台北車站性侵案殷鑑不遠，市府應盡速補破網。

站內治安不能只靠熱心乘客檢舉，例如有案發地點是處於連通道，屬地上權企業管轄，未設監視器、也無警方固定巡邏，導致嫌犯能公然裸拍；甚至網黃除了裸拍，還包括野外性行為與公廁猥褻等，若事發當下有青少年甚至孩童經過，造成恐慌或難以抹滅的創傷，誰又能負責？

北車台鐵大廳10月才發生一起公然性侵案，但警方第一時間卻未掌握，讓嫌犯逃之夭夭，如今捷運站內再次出現無人查覺不雅行為，是否代表北市公共運輸的巡邏機制早已失靈？若見警率再不提升，恐讓性侵案再度重演。

市府想打造友善觀光城市，但治安更是關鍵一環，北捷應立即重整巡邏路線、提高巡邏頻率，確保每處站體至少具備可見警力，同時全面盤點所有連通道與死角，加裝監視器、補足光線，以免讓治安漏洞成為下一起重大案件肇因。

出了捷運站，網黃更是遍及大台北，警方也應加強把關，避免模仿效應產生，更要針對相關平台啟動源頭管理，要求第一時間下架不雅影像，別讓有心人士利用治安死角炒作流量牟利。

