北捷防拍不雅照 規畫精進巡邏路線

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導
北捷出現有男子在捷運內拍攝不雅照，捷警隊表示，已配合捷運公司進行各站體連通道及死角全面清查作業，目前正盤點死角中。圖／捷警隊提供
社交平台「網黃」裸拍興起，人來人往的捷運和戶外成主場景之一，2023年起至今年10月台北捷運警察隊共接獲35件不雅案件行為通報，都是民眾發現後通報給北捷公司，議員批巡邏勤務、監視器形同虛設，要求調整巡邏路線、加裝監視器。捷警允諾配合北捷清查死角，加強巡邏密度等精進措施。

近日社群平台X出現許多不雅影片，有男子在公共場所全裸、自凟影片，地點甚至連捷運站都有，還在貼文中標註捷運站出口，影片中卻完全沒有人發現或制止。

議員簡舒培指出，北捷共有117站，畫分為23條巡邏線，捷運警察隊執勤員警針對各捷運站大廳、月台層、詢問處及捷運車廂執行巡邏，巡邏範圍卻沒有包含較偏僻的連通道，這些偏僻的角落儼然成為治安死角，也沒有監視器，呼籲北捷及捷警應盤點死角，並增設巡邏點及監視器、重新調整巡邏路線及頻率。

北捷警表示，目前正盤點死角中，完成後調整巡邏動線，針對人潮較多及重要轉乘站，加強巡邏及守望密度，維護旅客安全。

捷運公司也表示，目前正盤點車站與外單位連通道及死角，並於連通道增設巡檢點位，強化站務人員及保全巡檢頻率；同時評估調整或增設監視鏡頭，確保旅客安全與權益。

除了捷運外，有不少帳號出現裸拍、野外性行為與公廁猥褻挑戰等內容也遍及大台北，包括古亭河濱及文山區多處步道，甚至信義區、南港區都出現類似案例，文山區還有光天化日下脫光衣服裸拍的行為，恐已違法。

警方表示，先前接獲民眾、里長通報後，當天就成立專案小組，派員前往犯嫌曾出沒的文山區140高地公園埋伏，查獲楊姓嫌犯正在裸拍，以公然猥褻罪移送北檢偵辦，日前也在南港區逮獲一名嫌犯。

議員張志豪指出，若日常運動、帶孩子出門發生這樣行為恐怕心中會留下陰影，他不反對自主與個人自由，但公共空間屬於全民共享，相關行為不僅違反社會秩序，更明顯觸法。

警察局長李西河允諾，會持續追查相關案件，遏止這類歪風。

