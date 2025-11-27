瑞芳車站行人專用號誌啟用仍見亂象…警提醒行人別闖紅燈

新北市瑞芳火車站前路口交通號誌啟用不久，今天仍見行人闖紅燈。警方表示，這處路口有「行人專用號誌」，啟動時有行人專用時相，所有車輛都是紅燈，提醒民眾依照號誌通行，確保安全。

瑞芳火車站前站廣場旁的明燈路三段、民生街是「T」字路口，人車都多。過去只畫設斑馬線，並無紅綠燈，行人得等待沒車時才能穿越道路，因此要求增設紅綠燈。

交通局考量設號誌會影響車道，加上先前以車流效率為重，不同意設紅綠燈。國外媒體形容台灣是「行人地獄」，行政院提出行人優先交通安全行動綱領，加強取締汽機車行經路口不停讓行人行為，不少駕駛人收到罰單，也支持設紅綠燈。

交通局勘查後，已在這處路口5處地點設置交通號誌桿，日前啟用。考量路口人車動線複雜，號誌運行時有行人專用時相，人車分流降低事故風險。當行人專用燈號亮起時，全方向車輛均為紅燈，四側斑馬線都可安心穿越。

瑞芳警分局今天說，部分民眾尚未了解這處路口號誌運作模式，不清楚有行人專用號誌，因此仍有行人闖紅燈，提醒民眾務必依照號誌指示通行，行人紅燈務必停等，避免搶行導致意外發生。

瑞芳警分局長沈明義表示，瑞芳火車站是轄區旅運量最高的交通節點之一，人潮與車潮交錯複雜。行人專用號誌啟用是提升站前安全的重要一步，但制度再好，也需要民眾一起遵守才發發揮預期效果。