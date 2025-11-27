香港惡火「鷹架防護網」掀關注 北市建管處曝下半年稽查7工地不合格

香港新界大埔區「宏福苑」社區大火，造成嚴重死傷，高樓公安、鷹架防護網等面向備受關注。台北建管處今表示，依法要求施工鷹架及防護網需具完善防護措施，今年下半年查核28件工地，7件不合格多屬輕微缺失，經限改已複查合格。

建管處表示，依「台北市建築物施工中妨礙交通及公共安全改善方案」管理建築工程及外牆修繕所使用的施工鷹架，要求鷹架（國內新建工程多採鋼管施工架）及防護網等設施具備完善防護措施，避免物料飛散或墜落，確保公共安全。

建管處說，依北市建築物施工中妨礙交通及公共安全改善方案規定，工地外牆鷹架防護網應使用鍍鋅鐵絲網尼龍塑膠網，雖此規定未要求防護網使用阻燃材質，但稽查時都會特別查察防護網有無損壞等狀況，確保公共安全。

稽查方面，建管處每半年委請技師公會派員現場勘檢施工鷹架安全情形。建管處今年下半年共查核28件工地，包含21件合格、7件不合格；經限期改善後，皆已完成補正並複查合格。不合格部分多屬輕微缺失，如防護措施未依計畫設置、施工架底座未穩固、三角托架螺栓未確實等，均已立即改善排除公安疑慮。