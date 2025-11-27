快訊

大缺「公」首都加給留才有望？蔣萬安：最快年底有方案

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市長蔣萬安（中）今天赴議會總質詢。記者余承翰／攝影
北市府缺「公」持續嚴重，議員更接獲不少陳情，希望調離台北市政府，若沒有人家加給、福利，台北市對公務員來說已沒有任何吸引力。市長蔣萬安表示，已再度發函請人事總處研議，並提出行政救濟，希望對專業人士用業務績效獎勵金，留住人才，方案預計年底出爐。

議員李柏毅今天質詢時也直接問在場局處首長「是否有哪一個局處是滿額不用補人的？」在場幾乎沒有首長舉手。他指出，過去常接到請託希望民代可以幫忙讓公務員從外縣市調來台北市就職，如今接到請託卻是，拜託局處首長放人離開，甚至好幾件，代表台北市已經沒有任何吸引力，講白就是「錢少、事多、離家遠」。

李柏毅說，不管是警、消、護理師都缺額很嚴重，工務局、都發局甚至報到率只有3成，大家都不敢來、不願意來，若沒有首都加給甚至更好的福利、誘因，台北市缺工就是這麼嚴重，現在到底該如何因應。

人事處長王崇斌表示，目前缺額率大約5%，離職率平均每年大約9%。市長蔣萬安表示，首都加給一再跟人事總處反應，24日已在發文，也在研擬行政救濟，請秘書長李泰興跟人事總處研擬，對專業人士用業務績效獎勵金發誓鼓勵同仁留在市府團隊。

針對職等部分，蔣萬安表示，已跟考試院反應並獲得同意調高職等，會透過多管齊下，先讓流動率穩住，再與中央研擬如何提升報到率，甚至目前報考公職的人非常少，也會來看如何增加民眾意願。

李柏毅認為，現階段若要等中央首都加給的答案，怕是暫時不會有結果，市府應改變方式不要在等中央，只要預算可行，取得跨黨派議員支持，該做就趕快來做，這不僅僅是錢，而是榮耀、尊嚴。蔣萬安表示，已在研擬獎勵金方式，提升市府同仁待遇，最快年底就有初步方案。

北市府 蔣萬安 議員

