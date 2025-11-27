內政部強韌計畫頒獎 北市公私合力減災獲9大獎

內政部舉辦113年績優單位暨114年績優韌性社區頒獎典禮，台北市消防局表示，北市勇奪9項大獎，在「績優直轄市、縣（市）政府」部分還獲得「特優」，展現公私減災合作力。

消防局今天下午發布新聞稿表示，內政部持續推動「強韌台灣大規模風災震災整備與協作計畫」，透過防災士培訓、韌性社區及建立防災協作中心等工作，結合民間協作能量，因應大規模災害公部門人力不足的問題。

同時，為表揚各相關單位及人員的付出與努力，特舉辦113年績優單位暨114年績優韌性社區頒獎典禮。其中，台北市全方位展現韌性治理的成果，表現亮眼、勇奪多項大獎。

消防局說，首先在「績優直轄市、縣（市）政府」部分，台北市以多項卓越成果，勇奪「特優」成績，展現首都在防減災領域的領導力。

另外，松山區公所憑藉辦理疏散避難及收容安置實兵演練，以及參與松山機場外空難桌上演練等成果；中正區公所則於0403地震針對南機場夜市房屋受損事件處置得宜等多元成果，雙雙榮獲「績優公所」獎項，顯示北市的公所防災能力扎實穩健、成效卓越。

韌性社區表現方面，消防局表示，台北市也展現出防災能量深耕基層，經內政部由全國28處韌性社區中進行評鑑，文山區明興里以高度社區凝聚力、完善的應變動員機制及居民積極參與，獲選為「特優」績優韌性社區，堪稱全國楷模。

除此之外，內湖區樂康里則展現自主防災的實力，以扎實的推動成果獲得「優等」肯定。

消防局認為，這些社區的成功不僅象徵台北韌性治理的普及化，也證明防災已融入市民日常，形成全市共同守護家園的力量。

消防局提到，植境複合式概念館與新藝成造樣有限公司長期和公所合作，協助防救災工作及防災教育推廣，獲得「績優企業」獎項，象徵公私協力已成為台北市防災系統的核心戰力。

同時，大同區揚雅里長吳振明與信義區六合里長陳盈如也以熱忱行動守護社區，榮獲「績優防災士」獎項，展現默默耕耘卻不可或缺的在地力量。

消防局表示，這次榮獲多項大獎是所有單位、企業與市民共同努力的成果，更是全市齊心打造韌性首都的最佳證明。面對極端氣候與地震的挑戰，台北市政府將持續深化公私合作、提升科技防災能力，並擴大社區參與，打造一座守護市民安全的強韌城市。