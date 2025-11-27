快訊

雲林退休男阿布達比機場遭警帶走扣留杜拜 妻首度視訊揭狀況

聲音顫抖…香港女主播報導宏福苑大火強忍情緒 網友：真實版新聞女王

聽新聞
0:00 / 0:00

私立獸醫可達10萬衝擊公部門...北市動保處「缺公」第一名

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
國民黨台北市議員李明賢質詢。記者余承翰／攝影
國民黨台北市議員李明賢質詢。記者余承翰／攝影

北市府持續缺「公」，議員李明賢今揭露10月公務員缺額率達17.1%，缺額高達30%以上局處的第一名為動保處缺額36%。動保處回應，地方政府動保業務繁重，公務體系獸醫師薪資加總可達8至9萬元，但業界待遇仍優，5年以上資歷約9至10萬元。

台北市長蔣萬安今赴議會施政總質詢，李明賢指出，北市去年10月公務員缺額率16.2%，今年10月惡化達17.1%，其中缺額高達30%以上局處4個，第一名為動保處，其次捷運局、衛工處及公管中心。

動保處預算員額55人、現有35人，缺額率36%；工務局一工處預算員額147人、現有100人，缺額率32％；衛工處預算員額191人、現有132人，缺額率31%；公管中心預算員額54人、現有37人，缺額率31%。

台北市動保處技正華心惠表示，動保處業務以動物保護與防疫工作為主，主要公務員以獸醫師職系占多數。今年中央6月已核定獸醫師不開業獎金，但北市是大部分中央部會機關所在地，升遷管道、職等與地方防疫機關業務繁重等因素，人才仍大量請調中央單位。

她也提到，地方政府動保業務繁重，不只動物保護、醫療與防疫，還有藥品採購等行政作業。公務體系獸醫師屬7職等技士，薪資6至7萬元，加上2萬元不開業獎金，月薪加總可達8至9萬元，但業界待遇仍優，5年以上獸醫師的行情約9至10萬元，只要專注動物醫療。

華心惠說，北市人事處今年9月向考試院反應二級機關要提升基層主管職等，預計明年上半年調整完成；動保處也在準備第2階段組織修編，以增加員額、組隊室編制下設置督導技正或室專員，減輕基層主管壓力與搭建合理升遷管道為目標。

獸醫師 公務員

延伸閱讀

鐵飯碗生鏽！北市缺「公」更惡化缺額曝 第1名是這單位

屏科大附設獸醫教學醫院　城中院區正式啟用

淡水老街逼狗表演討賞 飼主遭罰8萬、犬隻沒入

土城腳傷浪犬險截肢送醫獲救 「沙拉」康復等待新主人

相關新聞

蔣萬安大都更「大塞車」…議員爆人力流失有案子換3承辦人

台北市政府缺「公」持續嚴重，連帶影響都市更新推動進度，北市議員李明賢說，市長蔣萬安推動大都更，相較於前市長柯文哲，蔣任內...

香港宏福苑大火釀重大傷亡 新北消防局全面盤點1339處高樓

香港宏福苑社區發生「五級大火」，七棟高樓全陷火海，造成嚴重死傷，突顯高樓公共安全及防火議題。新北市府今立即全面盤點列管的...

香港惡火「鷹架防護網」掀關注 北市建管處曝下半年稽查7工地不合格

香港新界大埔區「宏福苑」社區大火，造成嚴重死傷，高樓公安、鷹架防護網等面向備受關注。台北建管處今表示，依法要求施工鷹架及...

私立獸醫可達10萬衝擊公部門...北市動保處「缺公」第一名

北市府持續缺「公」，議員李明賢今揭露10月公務員缺額率達17.1%，缺額高達30%以上局處的第一名為動保處缺額36%。動...

瑞芳汙水處理廠環評說明 工程啟動改善水質環境

瑞芳地區汙水處理廠興建工程環境影響說明書施工前公開說明會，今(27)日在瑞芳區傑魚里活動中心舉行，市府相關單位、瑞芳區長、各里里長以及市議員林裔綺服務處代表皆到場關心地方重大建設的推動情形。未來汙水處理廠完工後，可大幅減少家庭及生活汙水直接排入基隆河，有效提升河川水質、改善周邊環境，並為瑞芳區永續發展奠定重要基礎。

貢寮區環保志工在職訓練 強化永續行動力再升級

為提升環保志工專業知能、強化環境維護量能，貢寮區公所今(27)日在貢寮活動中心舉辦年度環保志工在職訓練。貢寮區的福隆、福連、龍崗、雙玉、美豐、仁里及貢寮等7里共逾百名環保志工熱情出席，展現守護家園的高度參與力。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。