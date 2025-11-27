聽新聞
0:00 / 0:00
私立獸醫可達10萬衝擊公部門...北市動保處「缺公」第一名
北市府持續缺「公」，議員李明賢今揭露10月公務員缺額率達17.1%，缺額高達30%以上局處的第一名為動保處缺額36%。動保處回應，地方政府動保業務繁重，公務體系獸醫師薪資加總可達8至9萬元，但業界待遇仍優，5年以上資歷約9至10萬元。
台北市長蔣萬安今赴議會施政總質詢，李明賢指出，北市去年10月公務員缺額率16.2%，今年10月惡化達17.1%，其中缺額高達30%以上局處4個，第一名為動保處，其次捷運局、衛工處及公管中心。
動保處預算員額55人、現有35人，缺額率36%；工務局一工處預算員額147人、現有100人，缺額率32％；衛工處預算員額191人、現有132人，缺額率31%；公管中心預算員額54人、現有37人，缺額率31%。
台北市動保處技正華心惠表示，動保處業務以動物保護與防疫工作為主，主要公務員以獸醫師職系占多數。今年中央6月已核定獸醫師不開業獎金，但北市是大部分中央部會機關所在地，升遷管道、職等與地方防疫機關業務繁重等因素，人才仍大量請調中央單位。
她也提到，地方政府動保業務繁重，不只動物保護、醫療與防疫，還有藥品採購等行政作業。公務體系獸醫師屬7職等技士，薪資6至7萬元，加上2萬元不開業獎金，月薪加總可達8至9萬元，但業界待遇仍優，5年以上獸醫師的行情約9至10萬元，只要專注動物醫療。
華心惠說，北市人事處今年9月向考試院反應二級機關要提升基層主管職等，預計明年上半年調整完成；動保處也在準備第2階段組織修編，以增加員額、組隊室編制下設置督導技正或室專員，減輕基層主管壓力與搭建合理升遷管道為目標。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言