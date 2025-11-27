瑞芳汙水處理廠環評說明 工程啟動改善水質環境
瑞芳地區汙水處理廠興建工程環境影響說明書施工前公開說明會，今(27)日在瑞芳區傑魚里活動中心舉行，市府相關單位、瑞芳區長、各里里長以及市議員林裔綺服務處代表皆到場關心地方重大建設的推動情形。
瑞芳地區推動設置汙水處理廠與下水道系統已歷經三十年漫長努力，如今工程終於順利啟動，象徵地方邁入改善水環境的重要新階段。未來汙水處理廠完工後，可大幅減少家庭及生活汙水直接排入基隆河，有效提升河川水質、改善周邊環境，並為瑞芳區永續發展奠定重要基礎。
市議員林裔綺服務處執行長顏世雄表示，本次說明會中，市府團隊詳細說明環境影響評估內容，並針對施工時段安排、工程進度管理、道路交通維管措施與可能影響進行公開說明，盼透過資訊透明、持續溝通，降低施工期間的不便並獲得居民支持。
汙水處理廠規劃廠區用地面積約1.89公頃，工程完工後將串聯周邊下水道系統，提升整體汙水處理效能，改善地區生活品質。市府將持續與地方保持密切合作，在不影響居民日常生活的前提下，穩健推動建設，讓瑞芳朝向更潔淨、更宜居的環境邁進。
