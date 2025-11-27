瑞芳汙水處理廠環評說明 工程啟動改善水質環境

為提升環保志工專業知能、強化環境維護量能，貢寮區公所今(27)日在貢寮活動中心舉辦年度環保志工在職訓練。貢寮區的福隆、福連、龍崗、雙玉、美豐、仁里及貢寮等7里共逾百名環保志工熱情出席，展現守護家園的高度參與力。

