快訊

雲林退休男阿布達比機場遭警帶走扣留杜拜 妻首度視訊揭狀況

聲音顫抖…香港女主播報導宏福苑大火強忍情緒 網友：真實版新聞女王

貢寮區環保志工在職訓練 強化永續行動力再升級

觀天下／ 記者陳郁薇／貢寮報導
環保志工在職訓練融入環境保護、永續行動與生活美感等元素，期盼志工在課程中獲得療癒能量。 圖／觀天下有線電視提供
環保志工在職訓練融入環境保護、永續行動與生活美感等元素，期盼志工在課程中獲得療癒能量。 圖／觀天下有線電視提供

為提升環保志工專業知能、強化環境維護量能，貢寮區公所今(27)日在貢寮活動中心舉辦年度環保志工在職訓練。貢寮區的福隆、福連、龍崗、雙玉、美豐、仁里及貢寮等7里共逾百名環保志工熱情出席，展現守護家園的高度參與力。

課程特別邀請專業講師授課，從正確的志願服務概念切入，並結合手作活動與多肉植物設計，讓志工在創作中培養耐心與專注，同時為日常生活增添綠意與溫度。

貢寮區長柯建輝表示，環保志工是推動地方環境維護的重要力量，長期投入淨灘、資源回收及環境巡守等工作，對於擁有山海自然美景的貢寮而言，更具關鍵意義。

今年訓練內容融入環境保護、永續行動與生活美感等元素，期盼志工在課程中獲得療癒能量，並將所學環保知識帶回日常與社區服務中，持續推動綠生活理念，促進地方永續。

貢寮 永續

延伸閱讀

AirPods Pro 3實測 降噪效果更強更自然 首搭心率監測功能 單次續航大升級

向海致敬再升級 台東首創跨局處表揚績優推動團隊

日本租車再升級！ 270元起加購享「安心保障」服務 自駕出遊更安心

中嗆日升級 黃海軍演延長8天 傳福建艦參與

相關新聞

蔣萬安大都更「大塞車」…議員爆人力流失有案子換3承辦人

台北市政府缺「公」持續嚴重，連帶影響都市更新推動進度，北市議員李明賢說，市長蔣萬安推動大都更，相較於前市長柯文哲，蔣任內...

香港宏福苑大火釀重大傷亡 新北消防局全面盤點1339處高樓

香港宏福苑社區發生「五級大火」，七棟高樓全陷火海，造成嚴重死傷，突顯高樓公共安全及防火議題。新北市府今立即全面盤點列管的...

香港惡火「鷹架防護網」掀關注 北市建管處曝下半年稽查7工地不合格

香港新界大埔區「宏福苑」社區大火，造成嚴重死傷，高樓公安、鷹架防護網等面向備受關注。台北建管處今表示，依法要求施工鷹架及...

私立獸醫可達10萬衝擊公部門...北市動保處「缺公」第一名

北市府持續缺「公」，議員李明賢今揭露10月公務員缺額率達17.1%，缺額高達30%以上局處的第一名為動保處缺額36%。動...

瑞芳汙水處理廠環評說明 工程啟動改善水質環境

瑞芳地區汙水處理廠興建工程環境影響說明書施工前公開說明會，今(27)日在瑞芳區傑魚里活動中心舉行，市府相關單位、瑞芳區長、各里里長以及市議員林裔綺服務處代表皆到場關心地方重大建設的推動情形。未來汙水處理廠完工後，可大幅減少家庭及生活汙水直接排入基隆河，有效提升河川水質、改善周邊環境，並為瑞芳區永續發展奠定重要基礎。

貢寮區環保志工在職訓練 強化永續行動力再升級

為提升環保志工專業知能、強化環境維護量能，貢寮區公所今(27)日在貢寮活動中心舉辦年度環保志工在職訓練。貢寮區的福隆、福連、龍崗、雙玉、美豐、仁里及貢寮等7里共逾百名環保志工熱情出席，展現守護家園的高度參與力。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。