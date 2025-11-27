貢寮區環保志工在職訓練 強化永續行動力再升級

為提升環保志工專業知能、強化環境維護量能，貢寮區公所今(27)日在貢寮活動中心舉辦年度環保志工在職訓練。貢寮區的福隆、福連、龍崗、雙玉、美豐、仁里及貢寮等7里共逾百名環保志工熱情出席，展現守護家園的高度參與力。

課程特別邀請專業講師授課，從正確的志願服務概念切入，並結合手作活動與多肉植物設計，讓志工在創作中培養耐心與專注，同時為日常生活增添綠意與溫度。

貢寮區長柯建輝表示，環保志工是推動地方環境維護的重要力量，長期投入淨灘、資源回收及環境巡守等工作，對於擁有山海自然美景的貢寮而言，更具關鍵意義。

今年訓練內容融入環境保護、永續行動與生活美感等元素，期盼志工在課程中獲得療癒能量，並將所學環保知識帶回日常與社區服務中，持續推動綠生活理念，促進地方永續。