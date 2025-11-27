蔣萬安大都更「大塞車」…議員爆人力流失有案子換3承辦人

台北市政府缺「公」持續嚴重，連帶影響都市更新推動進度，北市議員李明賢說，市長蔣萬安推動大都更，相較於前市長柯文哲，蔣任內都更申請數比柯8年任內增加2.4倍，不過他曾接獲民眾陳情，表示有都更案整合，市府承辦人員就換三位，等同必須重新閱卷重新來，人力荒恐導致審查塞車，影響都更效能。

北市都發局更新處長詹育齊表示，針對沒有爭議案件，市府會採分流審議，加速審查速度，今年2月也有數位審議線上平台上限，還有10月推動光學辨識，就是要減低同仁負荷量，加速審議健行。

市長蔣萬安今天赴議會施政總質詢，議員李明賢說，北市府推動大都更，但市府人力荒，導致都更審議也大塞車，蔣萬安任內最長審查時間長達4百多天。

根據統計，前市長柯文哲任內，2014年至2022年，北市都市更新申請件數為954件，柯任內申請報核並核定數517件，平均每年申請120件；蔣萬安任內，2022年12月25日至今年10月31日，都更申請632件，任內申請報核並核定數304件、平均每年申請224件。蔣萬安的大都更時代，都市更新案件量增加兩倍。

李明賢說，台北市都更案多，不過人力不足導致大塞車，柯文哲任內最快都更審議有10天內完成，最長有士林案1968天；至於蔣萬安最快是5天，不過最長也有485天，都市更新審查有加速，但人力不足影響後續塞車。

處長詹育齊表示，的確市長蔣萬安上任後都更案增2.4倍的量，不過有透過分流審查加審查進度，一般案件審議速度已經快1.2倍，針對百分百同意、168的案子管控時間內完成，則提高1.4倍速度。另外，審議過程也有加入數位協助，今年2月數位審議線上平台上限，今年10月也推動光學辨識，就是要減低同仁負荷量，加速審議。