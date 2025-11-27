香港宏福苑大火釀重大傷亡 新北消防局全面盤點1339處高樓

香港宏福苑社區發生「五級大火」，七棟高樓全陷火海，造成嚴重死傷，突顯高樓公共安全及防火議題。新北市府今立即全面盤點列管的1339處高樓建築物與大樓施工安全，維護市民安全完善的居住環境。

新北市消防局表示，新北市目前列管1339處高樓建築，除要求定期辦理公安申報及消防檢修申報，倘具大樓修繕需求，應遵守建築、消防、營造安全等相關規範，另要求複合用途高層建築物（如住商或住辦大樓）落實共同防火管理制度，定期自衛消防編組演練，並針對設有防災中心之高樓建築物，落實培訓防災中心服勤人員，確保高樓防災中心熟悉各項消防系統操作，強化初期應變。