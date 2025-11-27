香港宏福苑大火釀重大傷亡 新北消防局全面盤點1339處高樓
香港宏福苑社區發生「五級大火」，七棟高樓全陷火海，造成嚴重死傷，突顯高樓公共安全及防火議題。新北市府今立即全面盤點列管的1339處高樓建築物與大樓施工安全，維護市民安全完善的居住環境。
新北市消防局表示，新北市目前列管1339處高樓建築，除要求定期辦理公安申報及消防檢修申報，倘具大樓修繕需求，應遵守建築、消防、營造安全等相關規範，另要求複合用途高層建築物（如住商或住辦大樓）落實共同防火管理制度，定期自衛消防編組演練，並針對設有防災中心之高樓建築物，落實培訓防災中心服勤人員，確保高樓防災中心熟悉各項消防系統操作，強化初期應變。
新北市消防局指出，針對高樓火災搶救，消防局平時實兵演練著重於高樓利用大樓本身設備為主要手段。高樓火災搶救應以消防安全設備、防火避難設施及防災中心之各項設備等為主，以防止火勢延燒，確保人員成功避難及逃生，另利用科技化設備救災，運用紅外線熱顯像儀(TIC)改善火災現場能見度、入室迅速找到火點。無人機協助場域勘查，研判災害現場危害性並以科技化裝備入室救災，除更有效率針對起火位置加強部署，更能確保消防人員救災安全。
