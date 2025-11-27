瑞芳區吉慶里共餐「菜餚留樣」 守護長者餐桌安全

新北市瑞芳區吉慶里舉辦銀髮共餐多年，邀請長輩出門一起吃飯話家常，其中最受民眾稱道的，就是里長簡惠麗特別規劃的「菜餚留樣」制度，每次備餐完成後，志工都會依規定留下當天的菜餚樣品，作為日後若發生食物中毒或其他不適時的重要檢驗依據。這項貼心且具前瞻性的作法，已成為吉慶里共餐的一大特色，更為長者的用餐安全增添多一層保障。

吉慶里銀髮共餐至今已邁向第十年，長期陪伴在地長者度過溫暖的午餐時光。活動不僅提供營養均衡的菜色，也成為長者交流與社區互動的重要平台。每逢週四，共餐會場總是洋溢著熱鬧與溫馨的氛圍，志工與長者之間的情誼也日益深厚。

吉慶里長簡惠麗表示，銀髮共餐的核心精神是「讓長者吃得飽、吃得好，也吃得安心」。她強調，食品安全絕不能馬虎，因此才會導入留樣制度，確保每一次用餐都能做到全程把關。「只要能讓長輩放心參與，就是我們最大的動力。」她也承諾會持續強化服務，讓吉慶里成為更友善、更安心的高齡社區。