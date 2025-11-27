鐵飯碗生鏽！北市缺「公」更惡化缺額曝 第1名是這單位

北市府缺「公」持續嚴重。據統計，北市去年10月公務員缺額率16.2%，今年10月惡化達17.1%，其中缺額高達30%以上局處4個，第一名為動保處缺額36%，其次捷運局、衛工處及公管中心。另缺額60人以上局處都集中在工務局及建管處。議員李明賢直言，工務局長「一定很心酸，局處同仁跑很快？」

北市工務局長黃一平表示，因應人力流失多，會先以職代、缺聘雇因應。人事處長王崇斌表示，這次考試院已有通過職務列等，二級機關包括工程機關的7、8職等，會調高一職等，外部的磁吸效應應該會減少。

李明賢更踢爆，北市府有一個局處，六個幹部跑一半僅剩科長、技工、正工、還有股長一位，竟然一人要管12個行政區。

北市長蔣萬安今赴議會施政總質詢，對於北市缺「公」持續惡化，李明賢說，缺公已持續好一陣子，但北市府的人力荒不斷惡化，以去年10月，北市預算員額7萬6230人，現員額僅6萬3864人，缺額1萬2366人，缺額率16.2%；今年10月預算員額7萬6381人，現員額6萬3326人，缺額1萬3055人，缺額率更高達17.1%，儘管北市府想辦法救人力流失，但這一年又少5百多人，人力缺額屢創新高，甚至劇烈惡化。

李明賢調出各單位缺額排名，缺額30%以上有四單位，其中缺額最多為動保處公務員預算員額55人，缺額20人，缺額率36％；捷運工程局第一工程處員額147人，缺額47人，缺額率32%；工務局衛工處員額191人，缺額59人，缺額率31%；市府公管中心員額54人，缺額17人，缺額率31%。

另外，台北市藝文推廣處員額31人，缺額8人，缺額率也高達26%；工務局大地工程處員額114人，缺額30人，缺額率26%。

至於缺人超過60人以上的局處，第一名則是工務局新工處缺79人、公園處缺人61人、水利處缺65人、建管處也缺69個人。

李明賢問，動保處因獸醫與外面市場競爭力低，當公務員薪水太低，不過為何其他單位缺人也高？並問工務局長黃一平，「一定很心酸，怎麼你的局處的人跑特別快？」

黃一平表示，一線科長的職缺會在明年度調高，另工務局今年會啟動留任獎金，應會漸漸有一些好轉，至於缺人多主要還是因為營造市場大環境，有技師資格的，在外部營造場、工程顧問公司等薪水相對優越。

北市人事處長王崇斌也表示，為了解決缺公嚴重，這次考試院已經有通過職務列等，二級機關幫擴工程機關，7、8職等會調高一職等，每調高一職等薪水增加4840元；另還有逐年晉級每月可加薪7900元；至於工程類的8職等主管，可以調高為9職等，薪水可加3340元，若是逐年晉級到四年每個月可增加到9470元。不過李明賢認為還是誘因不足。

王崇斌坦言，台北市的人力也的確受中央機關影響大，因中央列等比地方高，不過這次職務列等，已與中央的三級機關持平，中央的磁吸效應應該會減少，至於動保處獸醫部分，會先從待遇著手，已經爭取到公職獸醫師不開業獎金，另因具有專業證照，用人上比較難，職務規系也有調整為其他。

台北市長蔣萬安表示，針對市府公務員用人困難上，他日前也在市政會議針對專業人士、工程單位等，會用業務績效鼓勵人才留任，這兩年動物園也有給危險職務加給；勞動檢查人員、駕駛員有獎金等，另外上次考試院來，市府也有當面反映狀況，考試院也協助職等列等調整，會多管齊下將人才留著。

另外，北市六都平均每人每月消費支出為3萬4952元，李明賢也質疑，北市府有基層公務員薪資不足這3萬4千多，質疑開出的職缺薪資這麼低，當然找不到人。王崇斌表示，目前僅有委任第一職黨如公友等，薪資才會低於3.4萬，目前市府約僅0.3%、100多人是低於平均消費支出。