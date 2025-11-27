快訊

月初狀況穩定…惡性腦瘤手術名醫馬辛一傳病逝 三總最新回應

怪錯竹棚鷹架了？香港宏福苑大火延燒多棟樓 網激辯：關鍵在它

雲林退休男阿布達比機場被武警帶走 外交部「找到人了」揭現況

聽新聞
0:00 / 0:00

芒花季綻放中...九份山城變身銀白仙境 新北觀旅局分享3大賞點

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
九份山城芒花隨風飛舞，與層疊山巒與海岸線交織成動人美景。圖／新北市觀旅局提供
九份山城芒花隨風飛舞，與層疊山巒與海岸線交織成動人美景。圖／新北市觀旅局提供

隨著冬日腳步靠近，新北市瑞芳區九份山城自11月起，迎來一年一度的芒花季，漫山遍野的五節芒仍在陽光照耀下閃爍銀白光芒，與東北角蔚藍海景交織成季節限定的壯麗景緻。除了老街的紅燈籠、茶館與山城風情外，冬季的九份更加靜謐浪漫，非常適合親子家庭安排一趟輕鬆自然的小旅行，留下珍貴的季節回憶。

新北市觀旅局盤點瑞芳區三大熱門賞芒據點，從適合家庭輕鬆漫步的報時山，到視野遼闊的基隆山步道，再到攝影愛好者必訪的不厭亭，每一處都能感受芒花的療癒魅力，不論大人、小孩都能盡情享受大自然的美好。

觀旅局指出，鄰近九份老街的基隆山步道，自步道口至山頂約40至50分鐘，步道沿線被滿滿的芒花包圍，一路向上能逐漸看見東北角海岸線展開眼前；抵達山頂後，山海一線的壯闊景色令人心曠神怡。步道視野廣闊，是親子共度戶外時光的絕佳地點。

想捕捉最經典的芒花美景，絕不能錯過瑞芳通往雙溪的102縣道上的不厭亭。這座知名觀景台是芒花攝影的朝聖點，每年吸引許多遊客前往拍照。冬季山頭從翠綠轉為銀白，芒花在光影下輕輕搖曳，搭配蜿蜒的山路與層層山巒，宛如一幅動態芒花畫作。不厭亭停車便利，也很適合作為家庭自駕遊的中繼休憩點，輕鬆欣賞最具代表性的山城景色。

若想輕鬆無負擔地賞芒，報時山步道更是不容錯過。全長僅166公尺，步行約10分鐘即可抵達觀景台，沿途芒花隨風飛舞，是小朋友也能輕鬆完成的親子路線。觀景台上可360度飽覽水湳洞、陰陽海、基隆山等東北角經典景點，風景遼闊震撼。步道入口位於勸濟堂停車場旁，交通便利、停車方便，無論親子或銀髮族都能輕鬆漫遊。

漫步在芒花環繞的報時山步道，觀景台視野開闊可輕鬆眺望陰陽海。圖／新北市觀旅局提供
漫步在芒花環繞的報時山步道，觀景台視野開闊可輕鬆眺望陰陽海。圖／新北市觀旅局提供
站在不厭亭眺望滿山芒花隨風搖曳，隨手一拍都是美景。圖／新北市觀旅局提供
站在不厭亭眺望滿山芒花隨風搖曳，隨手一拍都是美景。圖／新北市觀旅局提供
基隆山步道滿山芒花飛舞，展現特有的遼闊風光。圖／新北市觀旅局提供
基隆山步道滿山芒花飛舞，展現特有的遼闊風光。圖／新北市觀旅局提供

親子 瑞芳

延伸閱讀

秋冬限定！新北公開追芒草打卡熱點、分享美照還能抽禮物

台中大梨山地區第4家合法民宿開幕 「山嵐居」民宿群山環繞

「國民爺爺」李順載最後身影曝！拖病體首獲大獎「這輩子都受到照顧」

瑞芳區龍鎮里帶長者踏查家鄉 走訪員山子分洪增添知識與交流

相關新聞

秋冬限定！新北公開追芒草打卡熱點、分享美照還能抽禮物

每逢秋冬交際，新北各地山頭紛紛披上銀白外衣，芒花隨風綻放，成為社群媒體上最熱門的秋冬景象，新北市景觀處表示，民眾即日起分...

芒花季綻放中...九份山城變身銀白仙境 新北觀旅局分享3大賞點

隨著冬日腳步靠近，新北市瑞芳區九份山城自11月起，迎來一年一度的芒花季，漫山遍野的五節芒仍在陽光照耀下閃爍銀白光芒，與東...

坪林茶博館推茶山手語導覽一日遊 12月1日中午起線上報名

新北市坪林茶業博物館將於12月14日、12月21日兩個周日，推出茶山手語導覽一日遊活動，由專業手語翻譯員帶領聾人及聽障朋...

新北推微笑山線秘境 適合親子一日輕旅行

新北市觀旅局推動「微笑山線大縱走尋寶集章任務」，近期規畫「成福山秘境尋寶」及「銀河洞仙境觀瀑」2條遊程，結合自然生態、人...

新北小巨蛋修改條款3度招商 確保主場球隊使用權

新北市府規畫在板橋第二運動場打造可容納1.2萬人的「新北小巨蛋」，歷經2次流標，體育局本周第三度公告招商，訂定主場球隊有...

北市攜電商下月推使用環保箱袋 限量送50元超商卡

本報陽光行動專題報導紙餐具等紙容器成為垃圾百岳元凶，因網購普及，紙箱與包材用量也可觀，北市環保局昨宣布攜手電商平台，12...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。