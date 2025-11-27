新北十四張站開發簽約 8棟地標高塔啟動新核心

新北市府今天與環宇上城投資公司簽署「十四張站暨南機廠捷運開發案」投資契約，啟動規模達14公頃全台最大捷運站體開發；將興建8棟最高可達51層大樓，結合商場、商辦與住宅。

新北捷運局副局長鄭智銘簡報指出，十四張站為捷運環狀線與安坑輕軌銜接的重要節點，土地整合度高，是推動大眾運輸導向發展（TOD）的關鍵示範。

簽約典禮在南機廠舉行，市長侯友宜見證新北市捷運工程局長李政安與環宇上城董事長許崑泰完成簽約。

侯友宜致詞說，捷運建設從規劃、用地取得到營運是長期工程，場站開發可提升自償能力，讓交通建設與區域發展形成正向循環。簽約後，他也參觀建築模型、人工平台及未來大樓與機廠接合的續接「柱頭」。

捷運局表示，十四張站因與南機廠共構，施工須兼顧地主權益與營運時程。市府採先建置機廠、再引入民間投資的方式推動。本案於民國111年首度公告徵求投資人，但受疫情、營建成本上升與缺工影響流標；去年底重新公告後，由宏匯公司與甲山林建設集團取得投資資格，合組環宇上城投資公司並順利簽約。

市府說，本案未來將增設通往民權路與央北地區匝道，並利用環河快速道路銜接台北市。依契約規定，投資人需增設溪園路匝道及12公尺寬人行與自行車廊道，連接新店溪河濱公園與北側綠化平台，打造更友善的步行與休憩動線。

參加典禮的副市長劉和然接受中央社訪問表示，環狀線沿線共規劃10處捷運開發案，目前已有5案完成招商，其餘5案將於民國115年起陸續推出，全線預估可引入逾新台幣1100億元投資，帶動約1.4萬居住人口與2.2萬工作機會。他強調，捷運系統正使區域均衡發展加速，新北市將持續前進。