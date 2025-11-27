快訊

賴總統2027武統說 鄭麗文：賴總統玩火把百姓當政治豪賭籌碼

高雄兩線三星警官涉性侵 她身心崩潰提告竟遭警告「他官很大」

一語成讖！香港宏福苑住戶一個月前才發文：外牆都易燃物用火小心

新北十四張站開發簽約 8棟地標高塔啟動新核心

中央社／ 新北27日電

新北市府今天與環宇上城投資公司簽署「十四張站暨南機廠捷運開發案」投資契約，啟動規模達14公頃全台最大捷運站體開發；將興建8棟最高可達51層大樓，結合商場、商辦與住宅。

新北捷運局副局長鄭智銘簡報指出，十四張站為捷運環狀線與安坑輕軌銜接的重要節點，土地整合度高，是推動大眾運輸導向發展（TOD）的關鍵示範。

簽約典禮在南機廠舉行，市長侯友宜見證新北市捷運工程局長李政安與環宇上城董事長許崑泰完成簽約。

侯友宜致詞說，捷運建設從規劃、用地取得到營運是長期工程，場站開發可提升自償能力，讓交通建設與區域發展形成正向循環。簽約後，他也參觀建築模型、人工平台及未來大樓與機廠接合的續接「柱頭」。

捷運局表示，十四張站因與南機廠共構，施工須兼顧地主權益與營運時程。市府採先建置機廠、再引入民間投資的方式推動。本案於民國111年首度公告徵求投資人，但受疫情、營建成本上升與缺工影響流標；去年底重新公告後，由宏匯公司與甲山林建設集團取得投資資格，合組環宇上城投資公司並順利簽約。

市府說，本案未來將增設通往民權路與央北地區匝道，並利用環河快速道路銜接台北市。依契約規定，投資人需增設溪園路匝道及12公尺寬人行與自行車廊道，連接新店溪河濱公園與北側綠化平台，打造更友善的步行與休憩動線。

參加典禮的副市長劉和然接受中央社訪問表示，環狀線沿線共規劃10處捷運開發案，目前已有5案完成招商，其餘5案將於民國115年起陸續推出，全線預估可引入逾新台幣1100億元投資，帶動約1.4萬居住人口與2.2萬工作機會。他強調，捷運系統正使區域均衡發展加速，新北市將持續前進。

新北捷運 捷運環狀線

延伸閱讀

財劃法試算表算不出？侯友宜：財政部有責把金額算出來供檢驗

賴清德2027武統說 侯友宜：總統有責任穩定民心

侯友宜談國籍法修法 「效忠中華民國是基本態度」

新北再添停車場！板橋忠孝公園地下停車場啟用 即日試營運至12/24 免費停車

相關新聞

芒花季綻放中...九份山城變身銀白仙境 新北觀旅局分享3大賞點

隨著冬日腳步靠近，新北市瑞芳區九份山城自11月起，迎來一年一度的芒花季，漫山遍野的五節芒仍在陽光照耀下閃爍銀白光芒，與東...

坪林茶博館推茶山手語導覽一日遊 12月1日中午起線上報名

新北市坪林茶業博物館將於12月14日、12月21日兩個周日，推出茶山手語導覽一日遊活動，由專業手語翻譯員帶領聾人及聽障朋...

秋冬限定！新北公開追芒草打卡熱點、分享美照還能抽禮物

每逢秋冬交際，新北各地山頭紛紛披上銀白外衣，芒花隨風綻放，成為社群媒體上最熱門的秋冬景象，新北市景觀處表示，民眾即日起分...

新北推微笑山線秘境 適合親子一日輕旅行

新北市觀旅局推動「微笑山線大縱走尋寶集章任務」，近期規畫「成福山秘境尋寶」及「銀河洞仙境觀瀑」2條遊程，結合自然生態、人...

新北小巨蛋修改條款3度招商 確保主場球隊使用權

新北市府規畫在板橋第二運動場打造可容納1.2萬人的「新北小巨蛋」，歷經2次流標，體育局本周第三度公告招商，訂定主場球隊有...

北市攜電商下月推使用環保箱袋 限量送50元超商卡

本報陽光行動專題報導紙餐具等紙容器成為垃圾百岳元凶，因網購普及，紙箱與包材用量也可觀，北市環保局昨宣布攜手電商平台，12...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。