老宅延壽全國首場說明會 11月30日新北三重登場

中央社／ 台北27日電

內政部推動老宅延壽政策，針對30年以上4樓至6樓集合住宅及6樓以下透天住宅的室內外空間，給予修繕經費補助。首場說明會將於11月30日下午2時30分在新北市三重區先嗇宮舉辦。

根據內政部發函公文指出，總統賴清德今年10月23日公布「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，其中編列新台幣50億元特別預算辦理老宅延壽機能復新計畫，協助屋齡30年以上4至6樓集合住宅，以及6樓以下透天住宅的高齡建物修繕，就室內外空間給予經費補助。

內政部說，補助項目包含提供管線更新、建物立面修繕、屋頂防水、新增無障礙設備等改善措施，使房屋經由適當修繕強化機能，讓長者可以在宅安心養老，避免再面臨換屋的困擾，優化整體居住機能。

內政部指出，為擴大宣導推廣成效，首場說明會訂於11月30日週日下午2時30分至4時30分，在新北市三重區先嗇宮後殿地下室舉行。

根據說明會規劃，2時40分至3時由國土署先說明老宅延壽機能復新計畫；3時至3時30分將介紹老屋修繕及都更整建維護案例；3時30分至4時30分為民眾問答與意見交流。

內政部先前舉行記者會指出，老宅延壽補助項目將涵蓋建物的公共區域管線更新、立面修繕（含磁磚）、屋頂防水、新增升降設備及無障礙設施；此外，還有室內的扶手更新、高低差改善、地面防滑及防墜設施等修繕項目，也將可處理外牆磁磚脫落問題。

內政部說明，各項目都會有最高補助金額，最高可補助達65%；若是弱勢戶與65歲以上的高齡長者，針對居家安全項目，或家中無障礙設施設備修繕、管線修繕等，可以再加碼補助50%。

內政部說，說明會將先從雙北舉辦，再逐步推展到全國，預計最快今年底前上路，可能在說明會時就可以受理申請。

內政部 老宅

