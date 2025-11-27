快訊

賴總統2027武統說 鄭麗文：賴總統玩火把百姓當政治豪賭籌碼

高雄兩線三星警官涉性侵 她身心崩潰提告竟遭警告「他官很大」

一語成讖！香港宏福苑住戶一個月前才發文：外牆都易燃物用火小心

坪林茶博館推茶山手語導覽一日遊 12月1日中午起線上報名

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
「茶山手語導覽」活動透過走訪茶園的設計，讓聽障朋友能以多重感官體驗茶文化。圖／新北市文化局提供
「茶山手語導覽」活動透過走訪茶園的設計，讓聽障朋友能以多重感官體驗茶文化。圖／新北市文化局提供

新北市坪林茶業博物館將於12月14日、12月21日兩個周日，推出茶山手語導覽一日遊活動，由專業手語翻譯員帶領聾人及聽障朋友一同認識茶博館的展覽內容，並實地走訪茶園，透過採茶、製茶、品茗的過程，開啟視覺、觸覺、嗅覺、味覺等多重感官體驗，活動將於12月1日開放線上報名。

新北市文化局表示，茶博館近年來致力於推動友善平權服務，希望讓更多族群都能親近茶文化，本次活動與「台灣手語翻譯協會」合作，由館方經驗豐富的導覽員進行口語解說，搭配專業手語翻譯員為聽障朋友導覽展示內容。

活動舉辦前茶博館更邀請協會資深講師，規畫教育訓練課程，協助導覽團隊學習基礎手語及友善溝通技巧，希望讓來訪的聽障朋友都能安心自在的參與活動，感受暖心的專業服務。

此外，導覽活動延伸館內常設展所介紹的製茶文化內容，讓參與者走出展場、深入坪林的茶園，在山林間親身感受採茶、識茶的樂趣。從茶樹的形貌、葉片的觸感、茶菁的清香，到入口茶湯的滋味，希望透過走訪茶園的活動設計，讓即使不依賴聲音的聽障朋友，也能以視覺、觸覺、嗅覺與味覺等多元感官更直接地貼近茶的世界，輕鬆學習茶知識。

兩場導覽活動將於12月1日中午起於「台灣手語翻譯協會」官網開放線上報名（https://taslifamily.org/），提供聾人及聽障朋友免費參加，活動名額有限，額滿為止。更多活動詳情請至茶博館臉書粉絲專頁查詢。

茶山手語導覽活動將帶領參與者深入坪林茶園，感受採茶、識茶的樂趣。圖／新北市文化局提供
茶山手語導覽活動將帶領參與者深入坪林茶園，感受採茶、識茶的樂趣。圖／新北市文化局提供
茶博館將於12月份辦理兩場次「茶山手語導覽一日遊」活動，帶領聽障朋友認識茶文化。圖／新北市文化局提供
茶博館將於12月份辦理兩場次「茶山手語導覽一日遊」活動，帶領聽障朋友認識茶文化。圖／新北市文化局提供
茶山手語導覽活動舉辦前，茶博館邀請協會資深講師規畫教育訓練課程，協助導覽團隊學習基礎手語及友善溝通技巧。圖／新北市文化局提供
茶山手語導覽活動舉辦前，茶博館邀請協會資深講師規畫教育訓練課程，協助導覽團隊學習基礎手語及友善溝通技巧。圖／新北市文化局提供

手語 朋友

延伸閱讀

日本香川一日遊就靠「這張」！一班公車遊遍天空鳥居、父母之濱

桃園10月詐騙案件數、財損下降 警方結合手語強化民眾反詐觀念

茶路新生 坪林老街的世代接力

張柏芝首曝驚人身世！爺爺奶奶都是聾啞人　自爆左耳聽力異常

相關新聞

坪林茶博館推茶山手語導覽一日遊 12月1日中午起線上報名

新北市坪林茶業博物館將於12月14日、12月21日兩個周日，推出茶山手語導覽一日遊活動，由專業手語翻譯員帶領聾人及聽障朋...

秋冬限定！新北公開追芒草打卡熱點、分享美照還能抽禮物

每逢秋冬交際，新北各地山頭紛紛披上銀白外衣，芒花隨風綻放，成為社群媒體上最熱門的秋冬景象，新北市景觀處表示，民眾即日起分...

新北推微笑山線秘境 適合親子一日輕旅行

新北市觀旅局推動「微笑山線大縱走尋寶集章任務」，近期規畫「成福山秘境尋寶」及「銀河洞仙境觀瀑」2條遊程，結合自然生態、人...

新北小巨蛋修改條款3度招商 確保主場球隊使用權

新北市府規畫在板橋第二運動場打造可容納1.2萬人的「新北小巨蛋」，歷經2次流標，體育局本周第三度公告招商，訂定主場球隊有...

北市攜電商下月推使用環保箱袋 限量送50元超商卡

本報陽光行動專題報導紙餐具等紙容器成為垃圾百岳元凶，因網購普及，紙箱與包材用量也可觀，北市環保局昨宣布攜手電商平台，12...

人口老化與通膨挑戰 瑞芳爪峰里銀髮共餐外界支持助穩定

新北市瑞芳區爪峰里推動銀髮共餐服務已經超過十年，是里內長者相互陪伴與交流的溫暖據點。然而隨著人口凋零以及老化加劇的影響之下，參與共餐活動的長者與志工人力逐年減少，再加上近十年的物價幾乎翻了三倍，讓共餐的經營壓力大幅增加。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。