秋冬限定！新北公開追芒草打卡熱點、分享美照還能抽禮物

每逢秋冬交際，新北各地山頭紛紛披上銀白外衣，芒花隨風綻放，成為社群媒體上最熱門的秋冬景象，新北市景觀處表示，民眾即日起分享秋日芒花畫面，除了留下美好回憶，參加新北賞芒活動還能抽好禮。

景觀處說明，「芒草」和「芒花」即禾本科的「芒屬」植物，是台灣秋天最有特色且最具代表性的景觀植物，同時也具有重要的生態功能，可防止水土流失、穩定邊坡，是大自然的守護者。常見品種除了「五節芒」花期約為春末夏初，以葉背綠色作為識別，秋冬多為「白背芒」葉背白粉呈現，而芒草花穗盛開後則形成一片片閃耀著白色或金色的景觀，如「海浪」般覆蓋山頭，美不勝收。

景觀處指出，新北市的芒花、芒草，多位於東半部的貢寮草嶺古道、瑞芳五分山步道、無耳茶壺山步道、報時山步道、南子吝步道及不厭亭等地為社群打卡熱點。

而距離市區較近的隱藏版賞芒景點，景觀處推薦，可到樹林的三角埔頂山，同時也是觀賞市區夜景的好去處。三角埔頂山又名羌子寮山，位於新北樹林區、桃園龜山區交界稜線上，此地的自然景觀樸實，登頂後可俯瞰城區，山頂有數座保線鐵塔極具特色，芒花搖曳增添山巒詩意，也是近年熱門的網美打卡景點。