施工吊鋼構 國3土城至中和段12月1日起北向主線夜間封4天

高公局增設金城交流道，國道3號土城至中和路段，自12月1日起北向主線11時至隔天上午6時連續4天封閉施工，進行鋼構吊裝作業，國道警察局呼籲駕駛用路人注意提早改道。

配合國道3號增設金城交流道工程鋼構吊裝作業，高公局第一新建工程分局將在今年12月1日至4日，每日夜間11時至翌日清晨6時進行施工，屆時將封閉國3土城交流道至中和交流道間北向主線車道。

新北市警局相關建議改道路線如下：

國3北上車輛→ 由土城交流道北出匝道離開國道→右轉中央路三段→金城路→連城路→中正路→由中和交流道北向入口匝道回到國3北上。

樹林→台65→國3土城北上方向車輛→直行下橋至中華路二段右轉→左轉金城路→連城路→中正路→由中和交流道北向入口匝道進入國3。

台65南向轉國3土城交流道南下車流→於台65土城一匝道直行下橋→中華路右轉→中央路右轉→從土城交流道南向入口匝道上國3。

土城城林路東行→台65北向車輛→下橋後至中華路二段口迴轉→重新接回台65土城一交流道。

土城中央路、大安路車流→改行金城路東向→連城路→中正路→從中和交流道北向匝道進入國3。

警方呼籲，行經施工區請減速慢行、配合指示牌與現場導引，相關封閉資訊可留意國道資訊可變標誌或撥打 1968查詢及上高速公路 1968網站：https://1968.freeway.gov.tw / 即時訊息。