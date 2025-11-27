聽新聞
北市攜電商下月推使用環保箱袋 限量送50元超商卡

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
北市環保局與電商平台合作，推網購選用循環箱、袋可獲超商50元商品卡。圖／淨毒五郎提供
北市環保局與電商平台合作，推網購選用循環箱、袋可獲超商50元商品卡。圖／淨毒五郎提供

本報陽光行動專題報導紙餐具等紙容器成為垃圾百岳元凶，因網購普及，紙箱與包材用量也可觀，北市環保局昨宣布攜手電商平台，12月推出為期1個月的「循環配送・綠色獎勵」活動，只要消費者結帳選用循環箱、袋，可獲超商50元商品卡，限量1千份。

北市統計近5年紙類回收量，2022年27萬8122噸、2021年27萬4468噸、2022年28萬341噸、2023年36萬6565噸、2024年40萬404噸、2025年1至9月28萬7962噸。

常網購的鄭小姐說，每購買一件商品，廠商就用一個紙箱包裝，大多只能回收，可惜也浪費；循環箱的理念很好。

北市環保局資源循環管理科長林鈺惠說，北市有5千多家網購業者，2023年優先輔導大型業者包材減重或使用循環包裝；2024年推及到中型業者；今年首度找網購業者合作，希望引領民眾和業者思考新的供需模式，落實源頭減量與資源循環利用。

「其實過程很挫折，一度要放棄。」林鈺惠直言，今年找尋多家知名電商平台合作循環包裝頻頻碰壁，最後以銷售清潔劑的「淨毒五郎」願與環保局合作推動，盼明年有更多業者加入行列。

環保局與淨毒五郎推出「循環配送・綠色獎勵」活動，民眾在12月間成為會員，且結帳時選擇使用「環保循環箱（袋）出貨／取貨」，不限消費金額即可隨箱獲統一超商商品卡50元1張，限1千份，概念像使用隨身杯買飲料有5元折扣優惠。合作的循環包裝業者為「配客嘉」，網購的消費者可將循環箱、袋送至官方指定歸還點如超商、屈臣氏等地。

