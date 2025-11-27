聽新聞
0:00 / 0:00

新北小巨蛋修改條款3度招商 確保主場球隊使用權

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
新北板橋第二運動場逾40年歷史建物老舊，市府將以BOT形式改建成新北小巨蛋。圖／新北體育局提供
新北板橋第二運動場逾40年歷史建物老舊，市府將以BOT形式改建成新北小巨蛋。圖／新北體育局提供

新北市府規畫在板橋第二運動場打造可容納1.2萬人的「新北小巨蛋」，歷經2次流標，體育局本周第三度公告招商，訂定主場球隊有比賽須全面配合條款，確保主場球隊使用權，全案本月底公告，預計明年4月截止。

板橋第二運動場面積約4.55公頃，緊鄰新板特區、府中商圈，現有標準跑道、社福大樓與板橋體育館，採BOT重建室內多元運動場館，可辦籃球、羽網球及技擊類比賽。

去年首度上網公告，唯一投標廠商投資計畫書不達標，不予選出最優申請人；第二次招商文件納入台北大巨蛋經驗修改契約，包括每年體育活動需占總場次5成以上、優先提供市府空間等。

但潛在廠商認為體育活動定義不明，應針對「主場球隊」給予最大使用權利，否則其他人舉辦的體育賽事恐排擠主場球隊使用。

新北市體育局長洪玉玲指出，第三次的招商文件已將體育賽事定義清楚，強調新北職業球隊需求使用，場地必須作為主場。以目前職業賽事，可能會有籃球隊以新北小巨蛋為主場，排球隊也有機會，技擊類比賽也都可進行，會再開說明會。

新北小巨蛋BOT案營運期50年，權利金25億元，容積率400％、建蔽率60％，基本應開發項目包含主場館符合籃球、技擊類競賽標準場地、1萬以上座位席，副場館做暖身球場使用，兼具集會、展演的多元空間。

延伸閱讀

新北議員爭取免費資訊課程 雷射雕刻玩出新創意

魏如萱小巨蛋前哨戰！陳綺貞相隔11年合體 台上喊「你愛我嗎？」

新北計程車司機強載女乘客至河堤性侵 判刑8年

民進黨正式提名參選新北市長 蘇巧慧：準備好了

相關新聞

淡水老街逼狗表演討賞 飼主遭罰8萬、犬隻沒入

淡水老街日前出現飼主讓犬隻叼著水桶、供路人投錢「打賞」的違規展演行為，新北市動保處近日完成蒐證，確認飼主無展演許可，卻以...

綠營誰選台北市長抗蔣 中間選票成決勝關鍵

國民黨籍台北市長蔣萬安積極爭取連任，民進黨尚未決定參選人。壯闊台灣理事長吳怡農昨公布綠營可能人選互比式民調，自稱民調僅次...

新北推微笑山線秘境 適合親子一日輕旅行

新北市觀旅局推動「微笑山線大縱走尋寶集章任務」，近期規畫「成福山秘境尋寶」及「銀河洞仙境觀瀑」2條遊程，結合自然生態、人...

新北小巨蛋修改條款3度招商 確保主場球隊使用權

新北市府規畫在板橋第二運動場打造可容納1.2萬人的「新北小巨蛋」，歷經2次流標，體育局本周第三度公告招商，訂定主場球隊有...

北市攜電商下月推使用環保箱袋 限量送50元超商卡

本報陽光行動專題報導紙餐具等紙容器成為垃圾百岳元凶，因網購普及，紙箱與包材用量也可觀，北市環保局昨宣布攜手電商平台，12...

人口老化與通膨挑戰 瑞芳爪峰里銀髮共餐外界支持助穩定

新北市瑞芳區爪峰里推動銀髮共餐服務已經超過十年，是里內長者相互陪伴與交流的溫暖據點。然而隨著人口凋零以及老化加劇的影響之下，參與共餐活動的長者與志工人力逐年減少，再加上近十年的物價幾乎翻了三倍，讓共餐的經營壓力大幅增加。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。