新北小巨蛋修改條款3度招商 確保主場球隊使用權

新北市府規畫在板橋第二運動場打造可容納1.2萬人的「新北小巨蛋」，歷經2次流標，體育局本周第三度公告招商，訂定主場球隊有比賽須全面配合條款，確保主場球隊使用權，全案本月底公告，預計明年4月截止。

板橋第二運動場面積約4.55公頃，緊鄰新板特區、府中商圈，現有標準跑道、社福大樓與板橋體育館，採BOT重建室內多元運動場館，可辦籃球、羽網球及技擊類比賽。

去年首度上網公告，唯一投標廠商投資計畫書不達標，不予選出最優申請人；第二次招商文件納入台北大巨蛋經驗修改契約，包括每年體育活動需占總場次5成以上、優先提供市府空間等。

但潛在廠商認為體育活動定義不明，應針對「主場球隊」給予最大使用權利，否則其他人舉辦的體育賽事恐排擠主場球隊使用。

新北市體育局長洪玉玲指出，第三次的招商文件已將體育賽事定義清楚，強調新北職業球隊需求使用，場地必須作為主場。以目前職業賽事，可能會有籃球隊以新北小巨蛋為主場，排球隊也有機會，技擊類比賽也都可進行，會再開說明會。

新北小巨蛋BOT案營運期50年，權利金25億元，容積率400％、建蔽率60％，基本應開發項目包含主場館符合籃球、技擊類競賽標準場地、1萬以上座位席，副場館做暖身球場使用，兼具集會、展演的多元空間。