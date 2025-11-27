聽新聞
新北推微笑山線秘境 適合親子一日輕旅行

聯合報／ 記者張策／新北報導
銀河洞瀑布自岩壁傾瀉而下，水勢壯觀，構成步道上的特色景觀。圖／新北市觀旅局提供
銀河洞瀑布自岩壁傾瀉而下，水勢壯觀，構成步道上的特色景觀。圖／新北市觀旅局提供

新北市觀旅局推動「微笑山線大縱走尋寶集章任務」，近期規畫「成福山秘境尋寶」及「銀河洞仙境觀瀑」2條遊程，結合自然生態、人文信仰與在地茶文化，打造適合親子與一般遊客參與的一日山林輕旅行。

成福山步道位於土城與三峽交界，屬天上山系，步道平緩易行，全程林蔭遮蔽、林相優美，沿途可見圖根點與四等三角點，僅需25分鐘即可登頂，適合全齡健行。

步道終點鄰近擁有百年歷史的「天芳茶行」，不僅是地方著名茶坊，更是推廣茶產業與文化的重要據點。

另一條深受喜受的銀河洞越嶺步道，則以瀑布與靈山媽祖信仰為主軸，從新店登山口出發，步行約25分鐘可抵達銀河洞瀑布觀景台，水瀑自岩壁奔流直下，氣勢壯觀。洞內石壁題有「別有洞天」四字，供奉呂洞賓與媽祖神像，展現當地宗教與文化底蘊。續行至越嶺休閒農園，還可享用有機蔬食與茶油料理，最後接上樟湖步道，搭乘貓空纜車下山，一日旅程豐富而充實。

觀旅局指出，「微笑山線大縱走」串連新北多條山林路線，涵蓋自然景觀、文化歷史與地方產業，強調山與人的關係。除首波成福山與銀河洞外，第二波活動亦同步啟動，規畫有「石筍尖登頂風光」、「烘爐地登山步道」與「大同山秘境賞櫻」等路線，即日起開放報名。

