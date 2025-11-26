新北議員爭取免費資訊課程 雷射雕刻玩出新創意

為了要讓孩子與家長能夠渡過一個開心充滿學習的下午，新北市議員鄭宇恩邀請到新北市資訊中心舉辦一系列的創客初體驗，雷射雕刻創意DIY體驗課程，今年度壓軸場分別來到淡水區福德里以及三芝區埔頭里，現場運用雷射雕刻機器科技，搭配家長的手機APP，在機台當中，做出孩子的無限創意作品，議員期盼透過科技與創意的結合，讓親子能夠開心玩樂學習體驗。

新北市議員鄭宇恩表示，今年的免費電腦課程，選擇了用雷射雕刻來讓大家體驗，從討論設計要雕刻的圖案，再到機器的操作、製作過程的觀察，都需要家長和孩子更密切的合作。再透過專業老師的指導，大家雕刻的成品，許多卡通動漫圖案，對此里長也出席表示感謝議員為大家所辦的課程資源。

這次的雷射雕刻課程在淡水竹圍地區福德里舉辦，福德里長吳穎綸也特別感謝市議員鄭宇恩的爭取，新北市政府資訊中心提供最棒的師資和設備來回饋在地，也非常開心能夠陪著里民與孩子們成長，未來也會繼續媒合更多資源，讓親子課程、活動更加豐富。