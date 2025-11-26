打通道路機車格不見了 汐止區康寧街、湖前街要增設33格

汐止康寧街三期工程做好了，將湖前街2巷打通，未來一路可以通到捷運站去，不過，緊鄰的康寧街474巷，原本的機車格卻少了好多，再加上附近都是住戶，現在找不到停車位引起不少民怨，所以，今(26)日新北市議員張錦豪就召集相關單位人員現場會勘，預計要增加33格的機車格。

金龍里長陳美麗說，康寧街三期工程做好後，原本474巷的機車格不見很多，原本在規劃時有規劃機車停車格，但現在都不見了，民眾無法接受，因為找不到地方停車，因為474巷都是住戶，機車停在樓下都會被檢舉，所以，現有的機車停車格是不夠的，所以，今天請議員張錦豪來會勘，希望能夠增設機車格，讓里民有合法停車的地方。

湖光里長杜金泉指出，這一帶居住人口增加，機車量也增加了，造成停車位一位難求，感謝張錦豪議員協助辦理會勘，利用公家的地，找適合的地方設置機車停車格。

新北市議員張錦豪表示，在康寧街474巷跟湖前街2巷後方，原本是屬於金龍公園，在經過市府工務局改建打通道路，未來會銜接到汐東線的捷運站，但是，這個區塊重新規劃後，有把一些汽車停車需求考量進去，可是機車停車格目前還是很缺乏，所以，今天跟金龍里長、湖光里長、以及市府交通局一起來現場，看看能不能再增加一些機車格，因為，晚上民眾回來都找不到地方停車，而在討論後，決定在康寧街474巷增加9格的機車停車格，還有新設的汽車停車場內恢復9格，另外，在湖前街2巷則增加15格左右，儘量找空間適合的地方畫設機車格，預計2個星期會將機車格繪製完成。